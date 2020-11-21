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تكنولوجيا

عروض مميزة.. تخفيضات على أفضل الهواتف الرائدة خلال الـ Black Friday

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:00 م
هواتف ذكية
هواتف ذكية
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شيماء عبد المنعم
أزاحت الشركات العالمية الستار عن عروضها الخاصة بالبلاك فرايداي، والتي انطلقت بالتزامن الجمعة السوداء Black Friday، والذي يقام في يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام، وسيوافق يوم طرح التخفيضات والعروض على السلع والخدمات هذا العام يوم الجمعة 27 نوفمبر.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، عرض موقع التجارة الألكترونية أمازون Amazon الألماني، خصومات متغيرة على مجموعة هواتف ذكية من إنتاج كبرى شركات تصنيع الأجهزة الذكية حول العالم.


ومنح موقع أمازون الألماني، عروضا وخصومات خاصة على بعض الهواتف رائدة وتشمل المجموعة هواتف من إنتاج كلا من شركة آبل Apple، وسامسونج Samsung، أوبو Oppo، وريلمي Realme، وموتورولا Motorola.

- عروض آبل Apple :

بالرغم من أن آبل أعلنت مؤخرا عن سلسلة هواتف آيفون 12، إلا أن التشكيلة السابقة آيفون 11، لا تزال من أفضل هواتف الشركة في السوق، ويتيح موقع أمازون عرض مثالي لإصدار iPhone 11 Pro بسعة 64 جيجابايت، بسعر يصل إلى 769 يورو (أي ما يعادل 14,221 جنيها مصريا)، بينما يبلغ طراز 256 جيجا بايت من الهاتف سعر 814 يورو (أي ما يعادل 13204 جنيها مصريا).

Apple iPhone 11 Pro MORE PICTURES

ويضم العرض هاتف آخر لنفس السلسلة من آبل، حيث يبلغ سعر هاتف iPhone 11 Pro Max، بسعة تخزينية 256 جيجابايت، 934 يورو (أي ما يعادل 17273 جنيها مصريا)، بينما تبلغ نسخة 512 جيجابايت سعر 973 يورو (أي ما يعادل 17994 جنيها مصري).

وانخفض ثمن جهاز iPad Pro لعام 2018 بقياس 11 بوصة،  وبسع تخزين قدرها 256 جيجابايت إلى 724 يورو (أي ما يعادل 13389 جنيها مصريا).

- عروض سامسونج Samsung :

يتميز هاتف سامسونج الرائد Galaxy A51، بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت،  لكنه يأتي بسعر 219 يورو (أي ما يعادل  4050 جنيها مصريا) ، فقط من خلال عرض أمازون.

Samsung Galaxy A51

- عروض أوبو Oppo :

تقدم شركة أمازون هاتف Reno4 Z 5G من أوبو، بكاميرا رباعية وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت مقابل سعر 299 يورو (أي ما يعادل 5529 جنيها مصريا).

Oppo Reno4 Z 5G

- عروض ريلمي Realme :

يأتي هاتف Realme 7 5G، من ريلمي الذي أطلق مؤخرا بسعة 128 جيجابايت وذاكرة رام 6 جيجابايت وكاميرا رباعية وتقنية الجيل الخامس 5G، مقابل سعر 299 يورو (أي ما يعادل 5529 جنيها مصريا).

Realme 7 5G

- عروض موتورولا  Motorola :

وتنضم شركة موتورولا Motorola ، لعروض أمازون بهاتفها الأحدث Motorola Edge ، بسعر 500 يورو (أي ما يعادل 9246 جنيها مصريا).

Motorola Edge
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