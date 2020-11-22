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مرأة

بإطلالة جذابة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:22 م
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بنطلون باللون التركواز و نسقت معه جاكيت فورمال بنفس اللون ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة كلاسيكية أنيقة.

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وتزينت منة فضالي ببعض الإكسسوارات العصرية والأنيقة كما لفتت الأنظار بنظارة غير تقليدية مرصعة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها البني المموج و المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

فشاركت منة في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.
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