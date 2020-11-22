أخبار التوك شو .. تحسن الأحوال الجوية وأمطار على بعض المناطق .. صاحبة قصة "ربع قيراط" الحقيقية: المسلسل مستوحى من عملي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:









عرضت فضائية " MBC MASR2 " تقريرًا يرصد مستقبل الإعلام في العالم 2020 ، مشيرة إلى أن المنصة الدولية التي نُظمت لتبادل الأفكار العالمية المختلفة في مجال الإعلام لكل المهتمين بتطوير الإعلام في مصر والعالم.





العربية للتصنيع: الفترة المقبلة ستشهد تعميق الصناعة المصرية في جميع المنتجات

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بتطوير القطاع الصناعي في مصر وتحديثه، وتوفير كل متطلبات الصناعة الحديثة حاليًا، ومن ضمنها الدخول في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع مراعاة البعد البيئي والمحافظة على البيئة.







أيتن عامر: تلقيت 3 مشاريع فنية جديدة للسباق الرمضاني المقبل

قالت الفنانة ايتن عامر ، إنها تعتبر العام الماضى نقلة فى تاريخها الفنى، مؤكدة أن الدور فى العمل الدرامي له تأثير كبير على الجمهور، مشيرة إلى أنها تلقت 3 مشاريع فنية للتنافس في السباق الرمضاني هذا العام ، لكنها لم تتخذ أى قرار فيها حتى الآن.





الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية.. وأمطار على بعض المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الخميس الماضي، ذروتها كانت أمس الأول، الجمعة.





مدرب دولي: لعب الكارديو لإنقاص الوزن يصيب الإنسان بأمراض خطيرة

كشف الكابتن كريم محمد، مدرب دولي معتمد لكمال الأجسام، الملقب بـ "كيمو الدبابة"، عن خطأ كبير يقوم به كل الشباب والفتيات في اللعب للتخلص من الوزن الزائد، وهي أن يقوم بلعب "كارديو"، لافتا إلى أن تمارين المقاومة لا يجب ممارستها في بداية أي نظام غذائي أو "دايت"، لأن هذا يتسبب فيما يسمى "دروب" وترهلات في الجلد وعلامات في الجسم.





صاحبة قصة "ربع قيراط" الحقيقية: المسلسل مستوحى من قصة عملي.. وزوجي أكبر داعم لي

قالت مريم أنور، صاحبة مشروع رسوم متحركة على الأثاث، إن قصة ربع قيراط بمسلسل إلا أنا للفنانة ريهام عبد الغفور مستوحاة من قصة عملها، ولكن لا علاقة لها بحياتها الشخصية.





محافظ الغربية يكشف استعدادات الأحياء لمواجهة الأمطار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إن الأمطار التي سقطت في محافظة الغربية هي أمطار خفيفة حتى الآن ، لذلك لا تستدعي القلق ، مشيرًا إلى أن الأمطار بدأت السقوط في يوم 6 من شهر نوفمبر حتى يوم أمس ، ما بين أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة .





