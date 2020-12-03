التعبئة والإحصاء: تراجع نسب الفقر فى مصر لأول مرة منذ عام 1999.. فيديو

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، إن نتائج بحوث الدخل والانفاق لعام 2019/2020 اكدت تراجع نسب الفقر وارتفاع متوسط الإنفاق السنوى للأسر مع زيادة متوسط الدخل.





ولفت إلى أن نسبة الفقر بلغت 48% فى ريف الوجه البحرى مقارنة بنسبة 52% فى ريف الوجه القبلى.









وأكد اللواء خيرت بركات، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، على تراجع نسب الفقر فى مصر لأول مرة منذ عام 1999م ليصل إلى 29.7% فى بحث 2019/2020 مقارنة بـ32.5% فى بحث 2017/2018.





ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء لدعمه اللامحدود للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وللدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، كما وجه الشكر للأسر المبحوثة التى ساعدت على الاحصاء.





قال رئيس الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، إنه يفتتح اليوم مؤتمر اعلان نتائج بحث الدخل والانفاق 2019/2020.





وذلك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدًا أن تلك البحوث تعد من ابرز المشكلات الاجتماعية والافتراضية التى تؤثر سلبيًا على اهداف التنمية والاقتصاد.







