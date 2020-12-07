بعد أنباء الاستقالات.. أول رد فعل من وزير الرياضة بشأن ما يحدث داخل الزمالك

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرر عقد جلسة طارئة مساء اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك بعد الأحداث التى شهدتها الأيام القليلة الماضية وظهور أنباء تفيد بتقدم أحد أعضاء اللجنة باستقالته .



ومن المقرر أن يحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحى وجميع أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك من أجل الوقوف على كافة الصعوبات التى تواجه اللجنة وحل كل الأزمات داخل القلعة البيضاء .



وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية تفيد بتقدم المستشار محمد عطية أحد أعضاء اللجنة المعينة بالزمالك باستقالته بجانب استقالة عبدالحليم على مدير الكرة من منصبه أيضا بجانب حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير بسبب فشل ضم العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي.





ويسعى الدكتور أشرف صبحى إلى حل كل الأزمات والعقبات التى تواجه الزمالك من أجل بث حالة من الاستقرار داخل النادي الكبير خلال الفترة المقبلة .



وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.