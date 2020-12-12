أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة رئيس الزمالك بكورونا.. وحوار الخطيب عن الفوز بلقب أفريقيا والتعاقد مع موسيماني وتعليقه على اللاعبين الراحلين عن الأهلي

نشر "صدى البلد" عدد من أخبار الرياضة التي جاءت على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وشملت العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نعرض أبرزها من خلال السطور الآتية:









تعرض المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لتولي أمور النادي الإصابة بفيروس كورونا.









أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن ظهور قيادات النادي في وسائل الإعلام قليل، لأن المجلس موجود لوضع سياسات، وهناك مدير تنفيذي، ومدير للكرة، ومدير نشاط رياضي، ومدير تسويق، ومدير لقطاع الناشئين، وغيرهم من المسئولين في النادي هم المنوط بهم الحديث.





أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يعمل بإخلاص وتفانٍ، ويعشق الكرة إلى جانب طبيعة علاقته المميزة بالجهاز واللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية، وأهم شيء المدرب الذي يحتضن اللاعبين باعتبارهم أدواته.









أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي إن المجلس قرر البحث عن مدرب آخر بديل للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، بسبب عدم استقرار الأخير مع الفريق خلال «جائحة كورونا».





