أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة رئيس الزمالك بكورونا.. وحوار الخطيب عن الفوز بلقب أفريقيا والتعاقد مع موسيماني وتعليقه على اللاعبين الراحلين عن الأهلي

نشر "صدى البلد" عدد من أخبار الرياضة التي جاءت على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وشملت العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نعرض أبرزها من خلال السطور الآتية:
تعرض المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لتولي أمور النادي الإصابة بفيروس كورونا.
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن ظهور قيادات النادي في وسائل الإعلام قليل، لأن المجلس موجود لوضع سياسات، وهناك مدير تنفيذي، ومدير للكرة، ومدير نشاط رياضي، ومدير تسويق، ومدير لقطاع الناشئين، وغيرهم من المسئولين في النادي هم المنوط بهم الحديث.
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يعمل بإخلاص وتفانٍ، ويعشق الكرة إلى جانب طبيعة علاقته المميزة بالجهاز واللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية، وأهم شيء المدرب الذي يحتضن اللاعبين باعتبارهم أدواته.
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي إن المجلس قرر البحث عن مدرب آخر بديل للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، بسبب عدم استقرار الأخير مع الفريق خلال «جائحة كورونا».
أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي أن أغلب الأندية المصرية كانت ترى أن بطولة الدوري يجب ألا تستكمل هذا الموسم بسب فيروس «كورونا»، لكن الأهلي كان لديه رؤية مختلفة، وأن الأمور يجب أن تسير، وأن هناك الآلاف يعملون في الرياضة ومصدر رزقهم يجب أن يستمر.
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه كان سعيدًا جدًّا بعد نهاية مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد فتح باب القيد الشتوي وأحقية الأهلي في ضم صفقات جديدة قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية.
كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة اعتراض النادي الأهلي على انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ومطالبته بتأجيل مبارياته في الدوري خلال فترة الأولمبياد.
نفى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، فكرة تأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري العام كما يحاول البعض أن يردد في الفترة الأخيرة.
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أبدى مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بقضاء الله، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها، لافتا إلى أنه يعتبره اختبار قوي متمنيًا الا يكتبه الله على أحد.
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن مؤمن زكريا ترك بصمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي في وقت سابق، لافتًا إلى أن مؤمن أخبره بأن أسعد لحظات حياته حضور الجماهير إلى منزله لدعمه.
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، أن جميع قرارات الكاف متخبطة، فيما علق على صورة ميدو مع محمود الخطيب وقال لا تعد خيانة للزمالك.