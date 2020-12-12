تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور

تواصل شركة نيسان تألقها عبر العديد من الإصدارات المختلفة، ومن أبرزها NISSAN QASHQAI موديل 2021، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـSUV .





تستمد NISSAN QASHQAI عزمها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات مدعم بشاحن توربيني وبسعة 1200 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 115 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، وتنتقل السرعة إلى العجلات بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CTV.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة وذلك خلال فترة زمنية قدرها 12.9 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.6 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





حصلت السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وانظمة توزيع ومساعدة الفرامل EBD و BA، بالإضافة إلى نظام مساعدة الشواهق و المنحدرات HILL ASSIST.





تمتعت NISSAN QASHQAI على مظهر خارجي قوي كونها سيارة متعددة الاستخدام، بعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، و 19 بوصة الفئة الأعلى تجهيزا وتضمنت أيضًا مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و فتحة سقف بانوراما، ومقود حركة مزود بأحدث أساليب التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة NISSAN QASHQAI موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 401 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو 430 بسعر جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 1200 سي سي تيربو بسعر 439 ألف جنيه.