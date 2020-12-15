بطول 500 كيلومتر.. تبطين وتأهيل ترع المنيا بتكلفة مليار و445 مليون جنيه..شاهد

تشهد المنيا مشروع تأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتي يبلغ عدد الترع الجاري العمل بها 104 ترعة بإجمالي 500 كيلو متر بتكلفة تزيد عن مليار و 449 مليون جنيه في إطار خطة وزارة الري لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلي توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.





والمشروع سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وسيؤدي الي تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وسيساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوي معيشة المواطنين.





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وسيساهم المشروع أيضا في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل علي تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع





بالإضافة إلي أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في الحد من بطالة الشباب.





ويقول المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا أنه تم طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ 24 عملية لتأهيل الترع بطول 158 كيلو متر ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة كمرحلة أولي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع وذلك بتكلفة تقديرية 475 مليون جنيه في زمام حوالي 77250 فدانا موزعة على 10 مراكز، وهي ديروط وديرمواس وملوي وأبوقرقاص والمنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة.





وأضاف أنه يجري حاليا أعمال التأهيل لفرع محرم بمركز سمالوط وفروع الديروطية الأيمن ومنهري وصليبة أبيوها بمركز أبوقرقاص وترعة البدرمان وجنابية بني حرام وجنابية العروس وترعة البوصة بمركز ديرمواس وذلك بتكلفة 81 مليون جنيه وفي نفس الوقت تجري أعمال البت والترسية لباقي أعمال المرحلة الأولي والتي تبلغ 394 مليون جنيه.





ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجرى تنفيذها بمركز أبوقرقاص، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ الجاري تنفيذها بترعتى الديروطية الايسر والايمن بمركز ابوقرقاص .





وأكد محافظ المنيا أن تلك الأعمال تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.





وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري ، كما شدد المحافظ على المقاولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بترع "الصفصافة والعور والكوم الأحمر" ضمن 13 ترعة متقاطعة مع محور كوبري سمالوط الحر على النيل، وأكد المحافظ أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مشددًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقرى.