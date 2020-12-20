لمجابهة كورونا.. الإسكندرية تشن حملة ضد الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكثفة لإزالة الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطريق، وذلك للقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التى تسبب التكدس المرورى، وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندرى والتواصل الدائم مع المواطنين.

دفع حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف بحملتين لازالة الاشغالات ومكبرات الصوت المخالفة بشوارع الحي حيث توجهت الحملة الاولي الي شوارع: الخديوي؛ كلية الطب، بورسعيد، ابن زنكي.





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كما توجهت الحملة الثانية الى شوارع محرم بك، الرصافة، قنال السويس البطيء، أمين الرافعي، بوالينو، إبراهيم حسني، تم خلال الحملة إزالة عدد كبير من حالات الاشغالات لفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور والتحفظ على مكبرات الصوت والتصدي لظاهرة التلوث السمعي.

ونفذ حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شارع البيطاش، شارع الهانوفيل، شارع إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١، مدينة ٦ أكتوبر وتم إزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملاته المكبرة، حيث استهدفت الحملة ش ٤٥، ش ٢٤ العصافرة حيث تم ضبط ٥١ شيشة ببعض الكافيهات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية كما تم ضبط كمية كبيرة من الإشغالات المتنوعة.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع: جمال عبدالناصر، أسفل كوبرى 45، اللواء حسين كامل العصافرة بحري، ميناء أغادير، محمد عوض الله، محمد صالح حرب وتم إزالة جميع التعديات وكل الحواجز الحديدية التي تعيق المارة والمرور.

وعلى الصعيد ذاته قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت منطقة كرموز من محور المحمودية، شارع الطابية بغيط العنب، وذلك بوجود سكرتير عام الحي وقد أسفرت الحملة عن إزالة كل الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.