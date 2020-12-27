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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كيف تعالج خراج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبة على الصحة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:01 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...

إذا كنت تعاني من ألم الأسنان ، فمن المهم معرفة السبب الجذري لعدم الراحة، من هناك ، يمكنك تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.

يمكن للشطف المنتظم بالماء المالح وتطبيق الكمادات الباردة لعلاج التهيج البسيط، ولكن قد تتطلب آلام الأسنان الأكثر خطورة تدخل طبيب الأسنان.

تستخدم الشبة في كثير من الأحيان كعقار لتقليص الأنسجة وتقليل إطلاق سوائل الجسم ، وكمطهر لعقد الأنسجة وإيقاف أو تقليل النزيف، وكعامل مقيئ لتحفيز القيء إذا ابتلع شخص ما سمًا . 

تعد المسام الواسعة من أشهر مشكلات البشرة التي تعاني منها النساء وتتسبب في إفساد جمالهن لذا نقدم لكم بعض النصائح الطبية التى تساعد فى علاج هذه المشكلة، وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد".

علاجات سريعة يمكن أن تخلصك من تساقط الشعر وتحفز بصيلات الشعر ومنع انسداد بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر، إليكِ أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاي" الهندي. 

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.


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