حدث ليلا.. طفرة كبيرة في أعداد كورونا.. قرارات عاجلة بشأن امتحانات الإعدادية.. السعودية تمدد تعليق الرحلات.. وهجوم على محمد صلاح.. لهذا السبب

لم ولن يكون فيروس كورونا هو الجائحة الأخيرة التي تغزو العالم، فالعلم والعلماء يرون في المستقبل فيروسا وأمراضا أخرى ستتفشى على نطاق واسع وأشرس، فقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا "لن يكون الوباء الأخير'' الذي يدمر البشرية.