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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. حيل تحميك من السكري .. دراسة توضح تأثير كورونا على أعضاء الجسم

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:02 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل.

أثر فيروس كورونا المستجد على جميع أعضاء الجسم وليس الجهاز التنفسي فقط، حتى وصل الامر إلى تأثيره على الصحة النفسية والعقلية للإنسان.

ووفقا لموقع " timesofindia"، نستعرض خلال التقرير التالي تأثير فيروس كورونا على أجهزة الجسم حتى بعد الشفاء من العدوى.

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، بعض ما أطلقوا عليه علاجات كورونا المنزلية، ومن أبرزها الاستحمام بالماء الساخن لقتل العدوى بطريقة سريعة.

في بعض الحالات تستمر اعراض كورونا لدى المرضى اعتمادًا على شدة المرض، كما أصبحت تتوافر حاليا أدلة محدودة تتعلق بأعراض COVID-19 طويلة الأمد بعد زوال العدوى.

حيل سريعة يمكن أن تساعدك في خفض السكر بشكل طبيعي والتحكم في معدله في الدم بشكل طبيعي، إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع webmd.

نظرًا لأن المملكة المتحدة، التي تعاني حاليًا من عودة ظهور فيروس كورونا COVID-19 عبر متغير جديد أكثر عدوانية، تشرع في حملة التحصين بعد موافقتها على لقاح Pfizer ، فقد ظهر نقاش جديد حول الآثار المحتملة التي قد يحدثها استهلاك الكحول على فعالية اللقاحات. 

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