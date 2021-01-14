حدث ليلا.. وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.. الصحة: 996 إصابة جديدة بكورونا.. وعلماء يكتشفون سلالتين جديدتين للفيروس

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، نرصد أبرزها في السطور التالية..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم.
بعد أن أمضى 26 عامًا خلف القضبان في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ثبتت براءة متهم في الـ67 من عمره، والذي كان قد أُدين بجريمة قتل امرأة مسنة في مدينة "كولومبوس" بولاية "ميسيسيبي" الأمريكية بناءً على تقنية "عفا عليها الزمن".
قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن هناك عددا من المهاجمين داخل الفريق الأحمر أفضل من مصطفى محمد، وذلك بشرط حصولهم على فرصة في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
آخر أسبوع في عهد ترامب.. بيلوسي توقع قرار عزل الرئيس.. وبايدن يتعهد بمحاسبة المتورطين في أحداث الكونجرس
صوت مجلس النواب الأمريكي مساء أمس، الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، إنه يتنبأ بتوقيع اتفاق مع 3 دول خليجية قريبًا.
نعى الفنان صلاح عبد الله، الوزير الأسبق صفوت الشريف، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة ليل أمس، الأربعاء.
تواصل الجدال حوال شروط الخدمة الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp، والتي لاقت انتقادات كبيرة من جانب أكثر من مليارى مستخدم للتطبيق حول العالم، والمتعلقة بتحديث سياسة الخصوصية للاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، والتي تعتمد على جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين كأساس مهم للمشاركة في هذ الاندماج.
قدم الشيخ محمود شلبي أيمن الفتوى بدار الإفتاء طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.