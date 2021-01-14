حدث ليلا.. وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.. الصحة: 996 إصابة جديدة بكورونا.. وعلماء يكتشفون سلالتين جديدتين للفيروس

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، إنه يتنبأ بتوقيع اتفاق مع 3 دول خليجية قريبًا.





نعى الفنان صلاح عبد الله، الوزير الأسبق صفوت الشريف، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة ليل أمس، الأربعاء.

تعملها إزاي.. كيفية نقل دردشات واتساب الجماعية إلى تطبيق سيجنال تواصل الجدال حوال شروط الخدمة الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp ، والتي لاقت انتقادات كبيرة من جانب أكثر من مليارى مستخدم للتطبيق حول العالم، والمتعلقة بتحديث سياسة الخصوصية للاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، والتي تعتمد على جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين كأساس مهم للمشاركة في هذ الاندماج.

