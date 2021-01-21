عقوبة رادعة .. ماذا حدث مؤخرًا في واقعة تورتة الجزيرة

تورتة نادي الجزيرة .. هكذا عرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الواقعة التي أثارت جدلًا في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد أن انتشرت صور لنساء يجتمعن في نادي الجزيرة، ويتناولن تورتة خادشة للحياء على شكل أعضاء تناسلية.

وترجع هذه الواقعة إلى يوم 10 يناير، خلال إقامة حفل عيد ميلاد لعدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، وبعد انتشار تلك الصور تم القبض على المرأة التي صنعت تلك التورتة وسماع أقوالها ، حيث اعترفت بالفعل بقيامها بتصنيع تلك التورتة بناء على طلب إحدى السيدات لها، وتم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه .

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وبالفحص أمكن تحديد مُصنعة الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

رد وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علق اليوم على هذه الواقعة، خلال حضوره جلسة تحت قبة البرلمان بعد انعقاد الدورة التشريعية الجديدة، حيث تم توجيه سؤال له حول واقعة تورتة نادي الجزيرة ، وقال وزير الشباب والرياضة إن هناك لجانًا مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة وهناك جزاءات سيتم تطبيقها وتوجهنا صباحًا إلي هناك ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر.

لجنة قانونية لبحث الواقعة





وكان الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، قال إن المجتمع له عاداته وتقاليده ويرفض أي عادات سلبية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية، للتحقيق في الصور التي ظهرت في نادى الجزيرة، وجميعنا نرفضها، واللجنة توجهت لمقر النادي، وبدأت التحقيق.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس"، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن عيد الميلاد تم استخدامه بشكل سيئ، فهذه الصور المجتمع يرفضها، وتمت مخاطبة مجلس الإدارة، وأوقفت العضوة، وأحيلت للتحقيق، وسيتم توقيع أقصى العقوبة على المخطئ .

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وقف عضوية السيدات

وقرر مجلس إدارة نادى الجزيرة ايقاف كافة العضويات للاتي شاركن في الموقف المؤسف داخل النادي بإقامة حفلة بصور مسيئة على التورتة لحين انتهاء التحقيق.

وجاء القرار وفقا للائحة النادى الخاصة بالأفعال المشينة بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى الواقعة بعد انتشار الصور التى تحمل صورا جنسية على مواقع التواصل الاجتماعى.

العقوبة المنتظرة

ويندرج هذا الفعل ضمن الأفعال الفاضحة التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة حال ثبوت هذه التهمة والانتهاء من التحقيقات التي لا تزال جارية، حيث تم القبض على مُصنع هذه الحلوى ووقف عضوية هذه السيدات.

الفعل الفاضح

تضمنت المادة 306 من قانون العقوبات، توضيح صريح لصورة الفعل الفاضح"، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعلا علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

خدش للحياء





كما حدد قانون العقوبات عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.