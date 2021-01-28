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توك شو

طولها 27 سنتيمتر.. شاب يبتلع سكينة وفريق طبي بمستشفى المنصورة يستخرجها.. تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 07:00 ص
شاب يبتلع سكينة
شاب يبتلع سكينة
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هاني حسين
كشف الدكتور أحمد حشيش مدير مستشفى المنصورة الدولي تفاصيل استخراج سكينة كاملة من معدة شاب.
 
وأضاف  أحمد حشيش  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  الشاب كان واعيا وقال للأطباء في الطوارئ إنه ابتعل سكينة طولها 27 سنتيمتر  وتم التعامل معه على الفور وتم إجراء أشعة له.

 وتابع أحمد حشيش: "وجدنا جسما غريبا مستقرا في فم المعدة والشاب قال إنه كان بياكل فاكهة والسكينة دخلت بطني ".

وأكمل احمد حشيش: "من حسن حظ الشاب أنه تم ابتلاع السكينة من المقبض البلاستيك وبالتالي لم تتأثر  أعضاء الجسم".

 ولفت أحمد حشيش: "الشاب حاول شد السكينة بنفسه ولكنه لم يتمكن من ذلك وتوجه للمستشفى ودخل العمليات على الفور وتم فتح فتحة عند فم المعدة وتم استخراجها بنجاح وحالة الشاب مستقرة ".
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