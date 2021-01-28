طولها 27 سنتيمتر.. شاب يبتلع سكينة وفريق طبي بمستشفى المنصورة يستخرجها.. تفاصيل

كشف الدكتور أحمد حشيش مدير مستشفى المنصورة الدولي تفاصيل استخراج سكينة كاملة من معدة شاب.

وأضاف أحمد حشيش في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الشاب كان واعيا وقال للأطباء في الطوارئ إنه ابتعل سكينة طولها 27 سنتيمتر وتم التعامل معه على الفور وتم إجراء أشعة له.





وتابع أحمد حشيش: "وجدنا جسما غريبا مستقرا في فم المعدة والشاب قال إنه كان بياكل فاكهة والسكينة دخلت بطني ".





وأكمل احمد حشيش: "من حسن حظ الشاب أنه تم ابتلاع السكينة من المقبض البلاستيك وبالتالي لم تتأثر أعضاء الجسم".





ولفت أحمد حشيش: "الشاب حاول شد السكينة بنفسه ولكنه لم يتمكن من ذلك وتوجه للمستشفى ودخل العمليات على الفور وتم فتح فتحة عند فم المعدة وتم استخراجها بنجاح وحالة الشاب مستقرة ".