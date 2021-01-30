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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هواتف iPhone 13 تأتي بميزة لأول مرة.. وإيلون ماسك يتسبب في ارتفاع عملة بيتكوين 20%

السبت 30/يناير/2021 - 08:01 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أطلقت شركة جوجل الأمريكية، تحديثا مهما سيتيح لمستخدمى تطبيق Google Lens ترجمة النصوص للغات المختلفة، على الفور دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك على جميع هواتف أندرويد . 


 أعلنت شركة Motorola موتورولا  الأمريكية، مؤخرا وبشكل رسمى، عن هاتف Motorola Edge S من الفئة المتوسطة، والذى يأتى ب 6 كاميرات بمستشعرات ذات دقة كبيرة فى التصوير، كما يتميز الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 


شهدت العملة المشفرة  Bitcoin بيتكوين ارتفاعا كبيرا وصل إلى 20 % وذلك بعد ساعات قليلة من تغريدة رجل الأعمال وأغنى شخص فى العالم Elon Musk إيلون ماسك . 


كشفت تسريبات سعر ومواصفات جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite والذى من المقرر أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية، فى شهر مايو القادم على أن يكون أرخص جهاز تابلت بتقنية  الجيل الخامس للاتصالات ليكون أرخص تابلت 5G فى العام الحالى 2021 ، وذلك بعد إطلاق سابقه Galaxy S6 Lite العام الماضى بإمكانات كبيرة. 


يبدو أن شركة آبل تعمل على إجراء تغيير كبير فى المواصفات الأساسية التى ستأتى بها هواتف iPhone 13 الصادرة فى شهر سبتمبر القادم، والتى ستجعلها تختلف كليا عن هواتف آيفون 12 الصادرة فى نهاية العام الماضى. 


كشفت تسريبات أن هاتف MI 11 PRO القادم من شركة شاومى الصينية، والمقرر إطلاقه فى شهر فبراير المقبل، سيحصل على ميزة الشحن السريع بقوة 200 واط. 


كشفت تقارير أن شركة Facebook فيسبوك فى طريقها لرفع دعوى قضائية على شركة Apple آبل، لمكافحة احتكار الشركة لاستخدام قوتها السوقية من خلال إجبار مطوري التطبيقات على اتباع قواعد نظام تشغيلها iOS 14 . 
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