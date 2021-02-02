أخبار التكنولوجيا.. حيلة ذكية فى فيسبوك.. وتسريبات تكشف سعر هاتف MI 11 PRO

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.









استخدمها فورا.. حيلة ذكية فى فيسبوك إذا اكتشفت اختراقك

تحتوى حسابات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على معلوماتهم الشخصية، والتى تشمل الصور والفيديوهات الخاصة، وكذلك عددا من البيانات الخاصة بالموقع والاسم وغيرها والتى تشكل خطرا على مستخدميها إذا تم اختراق هذه المعلومات أو استخدامها بطريقة خاطئة مثل بيعها أو تسريبها على الإنترنت.







