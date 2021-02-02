أخبار التكنولوجيا.. حيلة ذكية فى فيسبوك.. وتسريبات تكشف سعر هاتف MI 11 PRO

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية ستطلق هاتف Vivo S9 فى 6 مارس القادم حيث سيكون الهاتف أو أول هاتف من الشركة يقدم دقة خارقة فى كاميرات السيلفى.
تحتوى حسابات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على معلوماتهم الشخصية، والتى تشمل الصور والفيديوهات الخاصة، وكذلك عددا من البيانات الخاصة بالموقع والاسم وغيرها والتى تشكل خطرا على مستخدميها إذا تم اختراق هذه المعلومات أو استخدامها بطريقة خاطئة مثل بيعها أو تسريبها على الإنترنت.
تستعد شركة وان بلس الصينية، إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف المتوسطة، تحت اسم OnePlus Nord N1 ، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وذلك بعد الإعلان عن هاتفى Nord N10 وNord N100 من نفس الفئة العام الماضى.
كشفت تسريبات خاصة بهاتف OPPO Find X3 Pro القادم من شركة أوبو الصينية، عن إطلاق الهاتف في شهر مارس المقبل، وحصوله على أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.
كشفت تسريبات سعر هاتف MI 11 PRO القادم من شركة شاومى الصينية، والذى من المقر إطلاقه خلال أيام، حيث كانت ألمحت الشركة إلى إمكانية إطلاقه فى بداية شهر فبراير الجاري.