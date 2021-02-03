أضرار الحشوات المعدنية للأسنان على الحامل وطرق إزالتها

يعد مضغ العلكة مشكلة خاصة لأنه يطلق كمية أكبر من الزئبق في نظامك، لذا فإن حشوات الزئبق والحمل أمر خطيرة للغاية، بالإضافة إلى ان ارتفاع درجة حرارة فمك ، على سبيل المثال عند شرب القهوة أو الشاي الساخن ، يشجع أيضًا على إطلاق أبخرة الزئبق في فمك.
آثار حشوات الزئبق والحمل مخيفة، تعتبر هذه الحشوات من أهم أسباب التسمم بالزئبق. يمكن أن يسبب هذا مجموعة واسعة من المشاكل ، بما في ذلك الهزات والأرق والصداع وتلف الأعصاب لدى الأجنة مشاكل الكلى والفشل التنفسي.
وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن ، وجد الباحثون أن إطلاق السموم الزئبقية في الجسم من حشوة الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تلف طويل المدى في الدماغ من حشوات الزئبق والحمل وصولا إلى الجنين.
ومن المهم ملاحظة أن النساء الحوامل وأولئك الذين يخططون للحمل معرضون للخطر بشكل خاص. ويرجع ذلك إلى إثبات أن التعرض للزئبق له تأثير مدمر على صحة الأجنة والأطفال الذين لم يولدوا بعد .
وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب ازالة حشو الرصاص الموجودة في اسنانك، إلا أنه يمكنك منعه من الاستمرار في البناء، وأفضل خيار لك هو اللجوء إلى الطبيب ليساعدك على إزالة حشوات الرصاص واستبدالها .
ويمكن إزالة حشو الرصاص الفضية واستبدالها بمادة آمنة وغير سامة هو إجراء شائع في طب الأسنان. تأكد دائمًا من إتمام هذا الإجراء غير المؤلم من قبل طبيب أسنان شامل ذي خبرة يفهم في كيفية إزالة حشوات الرصاص بأمان وفعالية دون ان يتسبب في كسر أسنانك.
وعلى طبيبك لعدم يتم إزالة حشو الرصاص ان تستخدم حشوات مركبة طبيعية وفعالة، ولا تعتبر سامة، وتعطي نفس لون الأسنان الطبيعية، وان تصبح قوية تتحمل مضغ الطعام جيدا دون ان تتفتت مع مرور الوقت .
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يمكن ان تسبب اضرار حشو الأسنان في خطورة كبيرة؛ حيث انه في كل مرة تمضغ فيها كمية صغيرة من الزئبق من الحشوة حوالي 2-20 ميكروغرام في اليوم ) يتم إطلاقها في جسمك وتدخل في محتوى الطعام التي تبتلعه.
يعد مضغ العلكة مشكلة خاصة لأنه يطلق كمية أكبر من الزئبق في نظامك، لذا فإن اضرار حشو الأسنان أمر خطيرة للغاية، بالإضافة إلى ان ارتفاع درجة حرارة فمك، على سبيل المثال عند شرب القهوة أو الشاي الساخن ، يشجع أيضًا على إطلاق أبخرة الزئبق في فمك.
وهناك العديد من أضرار حشو الأسنان؛ حيث تعتبر هذه الحشوات من أهم أسباب التسمم بالزئبق. يمكن أن يسبب هذا مجموعة واسعة من المشاكل ، بما في ذلك الهزات والأرق والصداع وتلف الأعصاب ومشاكل الكلى والفشل التنفسي.
وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن ، وجد الباحثون أن إطلاق السموم الزئبقية في الجسم من حشوة الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تلف طويل المدى في الدماغ وهي أحد أخطر أضرار حشو الأسنان.
ومن المهم ملاحظة أن النساء الحوامل أو أولئك الذين يخططون للحمل معرضون للخطر بشكل خاص لــ أضرار حشو الأسنان الفضية، ويرجع ذلك إلى إثبات أن التعرض للزئبق له تأثير مدمر على صحة الأجنة والأطفال الذين لم يولدوا بعد .