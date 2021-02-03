أضرار الحشوات المعدنية للأسنان على الحامل وطرق إزالتها

الحشوات الفضية للأسنان كما تعرف بيننا، وذلك لأنها تحتوي على حوالي 50٪ من الزئبق، وبما أن الزئبق عنصر شديد السمية فقد يتسبب اضرار الحشوات المعدنيه إلى تسمم الزئبق المعروف.

وتعتبر اضرار الحشوات المعدنيه شائعة بشكل لا يصدق وقد تم استخدامها ترميم أسنان أكثر من 100 مليون أمريكي. ومع ذلك ، كشفت العديد من الأبحاث أن حشوات الأسنان المعدنيه تعرضك للتأثيرات الضارة للزئبق.





تسمم الزئبق من حشو الأسنان





لفهم سبب حدوث تسمم الزئبق من حشو الأسنان، فيجب ان نعرف معلومات اكثر عن الزئبق؛ حيث يعتبر عنصر كيميائي طبيعي يوجد في شكلين رئيسيين: ميثيل الزئبق والزئبق الأولى .





ويتسبب تسمم الزئبق من حشو الأسنان بسبب ميثيل الزئبق هو الزئبق الممزوج بالكربون، وعلى الرغم من أن هذا الشكل السام من الزئبق غير مرئي للعين المجردة ، إلا أنه شائع في جميع أنحاء البيئة. على سبيل المثال ، يوجد في الماء والتربة والنباتات والحيوانات ، وخاصة الأسماك. كما أنه شائع في العديد من الأدوات المنزلية مثل مصابيح الفلورسنت والبطاريات وطلاء اللاتكس.





ويحدث تسمم الزئبق من حشو الأسنان الأولي عندما لا يتفاعل بعد مع مادة أخرى. يشبه الزئبق العنصري مادة سائلة معدنية فضية. سوف يتبخر هذا النوع من الزئبق إلى بخار سام عند تسخينه، او تعرضه للحرارة الشديدة.





ويُستخدم الزئبق في الحشوات منذ القرن التاسع عشر ، لكنه واجه جدلًا منذ البداية، إلا انه تم الإبلاغ عن العديد من الآثار الضارة على نطاق واسع. أصبح تسمم الزئبق من حشو الأسنان مصدر قلق كبير وتعهد العديد من أطباء الأسنان بالتوقف عن استخدام هذه المادة.





ومع ذلك ، استمر غالبية أطباء الأسنان في جميع أنحاء العالم في استخدام حشوات الأسنان الفضية لأنها كانت أرخص بكثير وأسرع وأسهل في وضعها من الحشوات الأخرى الحديثة كالبورسلين وغيرها.

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حشوات الزئبق والحمل

يمكن ان يكون حشوات الزئبق والحمل غير مناسبين ، حيث ان حشوات الزئبق يمثل خطورة كبيرة في حدوث تشوهات الأجنة، في كل مرة تمضغ فيها كمية صغيرة من الزئبق من الحشوة حوالي 2-20 ميكروغرام في اليوم ) يتم إطلاقها في جسمك.

يعد مضغ العلكة مشكلة خاصة لأنه يطلق كمية أكبر من الزئبق في نظامك، لذا فإن حشوات الزئبق والحمل أمر خطيرة للغاية، بالإضافة إلى ان ارتفاع درجة حرارة فمك ، على سبيل المثال عند شرب القهوة أو الشاي الساخن ، يشجع أيضًا على إطلاق أبخرة الزئبق في فمك.

آثار حشوات الزئبق والحمل مخيفة، تعتبر هذه الحشوات من أهم أسباب التسمم بالزئبق. يمكن أن يسبب هذا مجموعة واسعة من المشاكل ، بما في ذلك الهزات والأرق والصداع وتلف الأعصاب لدى الأجنة مشاكل الكلى والفشل التنفسي.

وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن ، وجد الباحثون أن إطلاق السموم الزئبقية في الجسم من حشوة الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تلف طويل المدى في الدماغ من حشوات الزئبق والحمل وصولا إلى الجنين.

ومن المهم ملاحظة أن النساء الحوامل وأولئك الذين يخططون للحمل معرضون للخطر بشكل خاص. ويرجع ذلك إلى إثبات أن التعرض للزئبق له تأثير مدمر على صحة الأجنة والأطفال الذين لم يولدوا بعد .

إزالة حشوة الرصاص

وإن الزئبق سام لجسمك وبالتأكيد لا يجب أن يكون في فمك، إن كنت على معرفة بمخاطر الحشوات الفضية واضرارها على صحتك، وتريد إزالة حشو الرصاص فعليك بالإسراع، وذلك لأن كلما طالت مدة وجود حشوات فضية في فمك، زاد احتمال وجود الزئبق في جسمك وزاد تأثيره على صحتك .

وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب ازالة حشو الرصاص الموجودة في اسنانك، إلا أنه يمكنك منعه من الاستمرار في البناء، وأفضل خيار لك هو اللجوء إلى الطبيب ليساعدك على إزالة حشوات الرصاص واستبدالها .



ويمكن إزالة حشو الرصاص الفضية واستبدالها بمادة آمنة وغير سامة هو إجراء شائع في طب الأسنان. تأكد دائمًا من إتمام هذا الإجراء غير المؤلم من قبل طبيب أسنان شامل ذي خبرة يفهم في كيفية إزالة حشوات الرصاص بأمان وفعالية دون ان يتسبب في كسر أسنانك.

وعلى طبيبك لعدم يتم إزالة حشو الرصاص ان تستخدم حشوات مركبة طبيعية وفعالة، ولا تعتبر سامة، وتعطي نفس لون الأسنان الطبيعية، وان تصبح قوية تتحمل مضغ الطعام جيدا دون ان تتفتت مع مرور الوقت .