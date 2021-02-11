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فن

أخبار الفن| هنا شيحة توجه رسالة بعد فقدانها جزءا كبيرا من وزنها.. جنات لـ صدى البلد: سعيدة ومتحمسة لإحياء حفل عيد الحب

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


حرص عدد من نجوم الغناء على طرح أغاني بمناسبة عيد الحب، لمشاركة جمهورهم مثل هذة المناسبة المميزة، وكان أبرز هؤلاء النجوم:


تحيي الفنانة لقاء الخميسى، لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى بقيادة يوسف عباس وفرقته الموسيقية اليوم، في السابعة والنصف مساءً، تحمس الكثيرون فور إعلان لقاء تقديمها للحفل ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من الأغنيات المميزة بحضور محبيها.


تحل اليوم، الخميس 11 فبراير، ذكرى رحيل الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذي ولد في 28 سبتمبر عام 1963، بقرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل بـ عز شبابه في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ40 عامًا.


نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة بمظهر مختلف، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة وتلاحظ عليها خسارة كبيرة لوزنها.


نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


عبّرت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بالغناء على خشبة مسرح "دار الأوبرا المصرية" اليوم.


شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهوها فيديو أثناء ممارستها الرياضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


عبّرت الفنانة جنات عن سعادتها وحماسها لإحياء حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية المقرر إقامته غدًا الجمعة.

وقالت جنات في تصريح لـ "صدى البلد": "متحمسة جدًا للغناء في دار الأوبرا المصرية، أمام الجمهور المصري خاصة في مناسبة عيد الحب، كما أن الأوبرا لها بريقها الخاص فهي من أعرق الأماكن الغنائية، وسعيدة جدًا لأحياء مثل هذة المناسبة المميزة كما أني أجهز عددا كبيرا من الأغاني للجمهور واتمنى ان تنال الحفلة إعجابهم".


يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات عيد الحب، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
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