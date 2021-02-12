نشرة المرأة والصحة.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون.. سعر وماركة حذاء ياسمين صبري

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعد من النجمات التي تلفت الأنظار حولها وحول إطلالاتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.





يعد الموز واحد من الفواكه التي تنضج سريعا وتصل الي التلف أحيانا ، ولكن هناك العديد من الحيل التي يمكن ان تحافظ علي الموز.





يعتبر الدجاج من أكثر أنواع اللحوم التي نتناولها و غالبًا ما نميل إلى استخدام الدجاج في العديد من الوجبات. على الرغم من أن الدجاج يعرف عادةً بأنه خيار صحي ، إلا أن هذا لا يعني أنه خيار جيد لتقديم الدجاج يوميًا وفقا لtips-and-tricks





عيد الحب هو أحد أكثر أيام السنة المنتظرة ، فهو يوم لمشاركة مشاعرك مع أحبائك. إذا كنت تخطط لجعل عيد الحب هذا يومًا مميزًا لطفلك الصغير ، وتريد أن تمنحها شيئًا آخر غير علبة الحلوى ، لدينا بعض الأفكار الرائعة لهدايا عيد الحب للفتيات الصغيرات والتي ستفاجئ طفلك الصغير وتجعل هذا اليوم لاينسي





أثارت فتاة التيك توك الشهيرة جنات السيسي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي و ذلك بعدما نشرت مقطع فيديو بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، خلال قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق تناول كميات من الأقراص المخدرة، ولكن نجح جيرانها فى إنقاذها وبنقلها إلى مستشفى.





تجبرنا درجات الحرارة الباردة على أن نكون أقل إنتاجية وحيوية، نتيجة لذلك نشعر بالتوتر وعدم الحافز لفعل أي شيء، ولكن لا داعي للقلق نقدم إليكم بعض الطرق لتفادي كآبة الشتاء، نقلا عن موقع " برايت سايد " .





اتفق عدد من الأطباء المختصين بـ جمعية السرطان الأمريكية، على مجموعة معينة من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون والأمعاء وقاموا بإدراجها فى القائمة الرسمية.



























