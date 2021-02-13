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محافظات

محافظ شمال سيناء: استكمال أعمال مشروع تطوير العريش على ٣ محاور

السبت 13/فبراير/2021 - 09:11 ص
صدى البلد
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احمد صالح

اكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ

 شمال سيناء ، أنه سيتم  هذا العام استكمال مشروع تطوير العريش ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هذا المحور ، حيث تم الرفع المساحى له تمهيدا لبدء العمل فى تطويره وتكليف احدى الجهات المعنية بذلك.


و يضم مشروع التطوير ٣ محاور ، الاول :رفع كفاءة طريق الكورنيش من مدخل مدينة العريش وصولا لمبنى المحافظة، والمحور الثانى من شارع الجيش من أمام مديرية الامن -مسجد النصر -شارع الساحة الشعبية ميدان العتلاوى -شارع أسيوط، -للمساعيد،والمحور الثالث الطريق الدائرى مع تشغيل المنطقة الحرفية على مسار هذا الطريق الذى سيستوعب ويخدم حركة النقل الثقيل وعبور الشاحنات لميناء العريش .


وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه يبدأ العمل حاليا في تنفيذ  المرحلة الثانية من مشروع التطوير والتي  تشمل تطوير المدخل الغربى للمدينة وشارع الفاتح بتكلفة 60 مليون جنيها، حيث يتضمن المشروع تطوير المدخل الغربى للمدينة حتى نادى عثماثون بطول 11 كيلو مترا ،على أن يشمل شارع الفاتح 4 حارات لكل اتجاه ورفع كفاءته بالاسفلت ورصف وتشجير الأرصفة والإنارة ، ليصبح الواجهة المشرفة لمدينة العريش العاصمه.


واضاف اللواء شوشه، بأن المرحلة الثالثة من مشروع التطوير ،تشمل منطقة  كورنيش العريش بطول 9 كيلومترات من الحديقة الدولية وحتى مبنى المحافظة القديم،  ويشمل المشروع إنشاء كورنيش كامل وممشى سياحى وأعمال إنارة كامل وأماكن انتظار وأماكن أخرى للخدمات بتكلفة تقديرية مبدئية 40مليون جنيها .

 
وأعلن أن مشروع التطوير يهدف الى عودة الحياة الى طبيعتها ،  واعادة طرق ومحاور  المحافظة "خاصة العريش العاصمة " الى ما كانت عليه من قبل.


ولفت الي ان المرحلة الاولي ، تضمنت تطوير  5 ميادين والمحاور التي تربط  بينها  والتي شملت  : اعمال رصف وتركيب الأرصفة والبلدورات والتشجير وإنشاء نافورة وحائط جدارى به العديد من اللوحات الفنيه التي تعبر عن  تراث سيناء الاصيل وذكرى نصر أكتوبر المجيدة 73م ، لىى جانب البنية التحتية بميادين : السادات ( الرفاعى سابقا ) ، النصر ، الشهداء ( الساعة ) ، بنك القاهرة ، والكتيبة 103 ( ميناء العريش البحري) ..بتكلفة 50مليون جنيه.

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محافظ شمال سيناء: استكمال أعمال مشروع تطوير العريش على ٣ محاور
محافظ شمال سيناء: استكمال أعمال مشروع تطوير العريش على ٣ محاور
محافظ شمال سيناء: استكمال أعمال مشروع تطوير العريش على ٣ محاور
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