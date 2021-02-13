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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: الخمول يسبب السرطان.. علاج البول الأحمر.. وصور لـ دينا داش بعد عقد قرانها

السبت 13/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير لها خلال احتفالها بعقد قرانها.


سمعنا جميعًا عن فوائد ممارسة الرياضة مرات لا حصر لها، ولكن لا يزال هناك شيء نشعر بالقلق بشأنه دائمًا في عقولنا: ماذا لو تعرضنا للأذى؟ لا شك أن ممارسة الرياضة بطريقة غير صحيحة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة، وأحيانًا حتى مشاكل لا رجعة فيها. ومع ذلك، هناك طرق لتجنب ذلك. هذا ما نحن هنا لنتحدث عنه اليوم، كيف يمكنك ممارسة الرياضة دون القلق من الإصابة؟أليك التفاصيل وفقا لما نشره موقع "هيلثى".


أعلنت جمعية السرطان الأمريكية في اليوم العالمي للسرطان، أن سرطان الثدي عند النساء هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، حيث يتفوق على سرطان الرئة.


يسبب الخمول بزيادة خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب لكن الباحثين في جامعة ولاية كولورادو وجدوا أنه عندما يتعلق الأمر بالدماغ عند كبار السن، فإن بعض حالات الاستقرار ليست كلها سيئة.


تعطير المنزل برائحة جيدة هم يشغل كل سيدة، وقد يكون شراء أنواع معينة من معطر الجو الجاهز مرتفع الثمن، في الوقت نفسه يمكن تحضير معطر جو للمنزل بأقل تكاليف وبمكونات طبيعية بسيطة وهو ما سنتعلمه اليوم مع الشيف غادة التلي بالتعرف على طريقة عمل المعطر المنزلي.


تزيد مشكلة القشرة في فصل الشتاء الأمر الذي يجعلنا بحاجة لـ علاج فروة الرأس الملتهبة، حيث انه مع برودة الجو يعاني كثيرون من التهاب فروة الرأس، وبالأخص بين أصحاب فروة الرأس الدهنية ، لذا سنقوم بمناقشة طريقة فعالة في علاج فروة الرأس الملتهبة.


تؤثر أمراض المسالك البولية في تغير لون البول وتحوله إلى اللون الأحمر، ويمكن أن تستمر مع عواقب مما تجعل الشخص بحاجة إلى علاج البول الأحمر، والبحث عن حلول لتجنب حدوث المضاعفات.




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