علاج البول الأحمر.. وأبرز أسبابه وطرق للتخلص منه بالأعشاب

تؤثر أمراض المسالك البولية في تغير لون البول وتحوله إلى اللون الأحمر، ويمكن أن تستمر مع عواقب مما تجعل الشخص بحاجة إلى علاج البول الأحمر، والبحث عن حلول لتجنب حدوث المضاعفات.
وهناك العديد من الحالات التي يمكن ان يكون الشخص فيها بحاجة إلى علاج البول الأحمر، مثل الاضطرابات الكلوية وخاصة حصوات الكلى في تغير لون البول، والفشل الكلوي الحاد والمزمن والتحصيل، وتكوين الحصوات على الكلى او في الحالب، وهي ايضا احد الحالات الخطيرة والتي يجب فيها التدخل الجراحي فورا.
علاج البول الأحمر بالاعشاب
يتم استخدام العديد من العلاجات العشبية في علاج البول الأحمر بالأعشاب، ويمكن علاج اضطرابات الكلى وقد ثبت أن معظمها مفيد؛ حيث ان العلاج الطبي تحصي الكلية إما مكلف أو لا يخلو من الآثار الجانبية.
ومع ذلك ، هناك اعتقاد شائع بأن استخدام علاج البول الأحمر بالأعشاب أكثر أمانًا من الأدوية الاصطناعية، وعلى الرغم من أن النباتات الطبية والمركبات الطبيعية الأخرى قد تؤدي أيضًا إلى آثار ضارة وسلامة هذه العلاجات قيد البحث.
يمكن استخدام عدة أنواع من شاي الأعشاب لـ علاج البول الأحمر بالأعشاب والتهابات المسالك البولية والوقاية منها ، ولكن على الرغم من شعبيتها ، فقد أجريت دراسات قليلة جدًا حول استخدامها لهذا الغرض.
1- شاي البقدونس
البقدونس له تأثير مدر للبول خفيف ، والذي من المفترض أن يساعد في طرد البكتيريا المسببة من المسالك البولية؛ حيث وجد تقريران عن الحالة أن مزيجًا من شاي البقدونس والثوم ومستخلص التوت البري يمنع تكرار عدوى المسالك البولية لدى النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المزمنة. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج في مجموعات أكبر .
2- شاي البابونج
ويستخدم شاي البابونج في ممارسات الطب العشبي لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجسدية، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، مثل : البقدونس ، يمتلك البابونج تأثيرًا مدرًا ضعيفًا للبول ويحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.
يُعتقد أن هذه الميزات تساعد في تقليل الالتهاب وتمنع نمو البكتيريا وتنظف المسالك البولية من البكتيريا المعدية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
3- شاي النعناع
أحيانًا ما يستخدم الشاي المصنوع من النعناع وأنواع أخرى من النعناع البري كـ علاج البول الأحمر بالاعشاب والتهابات المسالك البولية، ووجدت بعض الأبحاث التي أُجريت في أنابيب الاختبار أن أوراق النعناع لها تأثيرات مضادة للجراثيم ضد العديد من البكتيريا المسببة للعدوى مثل الإشريكية القولونية، وقد تساعد بعض المركبات الموجودة في أوراق النعناع أيضًا في تقليل مقاومة البكتيريا للأدوية المضادات الحيوية.
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تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف
لون البول أحمر مع حرقة
تعد التهابات المسالك البولية أحد أكثر أنواع الالتهابات البكتيرية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 مليون شخص يصابون بعدوى المسالك البولية الأمر الذي يصاحبه لون البول أحمر مع حرقة.
ويحدث تغير لون البول أحمر مع حرقة في حالة حدوث الإشريكية القولونية وهي أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا التي تسبب التهابات المسالك البولية ، على الرغم من أن أنواعًا أخرى من البكتيريا المعدية قد تكون متورطة في بعض الأحيان.
يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المسالك البولية ، لكن النساء أكثر عرضة للإصابة 30 مرة من الرجال. ما يقرب من 40 ٪ من النساء سوف يعانين من التهاب المسالك البولية في مرحلة ما من حياتهن الأمر الذي يتسبب في تغير لون البول أحمر مع حرقة.
يمكن أن يؤثر التهاب المسالك البولية على أي جزء من الجهاز البولي ، بما في ذلك مجرى البول والمثانة والحالب والكلى ، ولكنه يبدأ عادةً في أعضاء الجهاز البولي السفلي والمثانة والإحليل.
تشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بعدوى المسالك البولية :
حرقان عند التبول
حث بشكل متكرر ومكثف على التبول
بول عكر أو داكن أو دموي
الحمى أو التعب
ألم في الحوض أو أسفل البطن أو الظهر
يمكن علاج عدوى المسالك البولية بالمضادات الحيوية ، لكن تكرار العدوى شائع جدًا.
علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون للإفراط في استخدام المضادات الحيوية عواقب سلبية طويلة المدى، مثل تلف البكتيريا الطبيعية السليمة في المسالك البولية ، وربما يساهم في تطوير سلالات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب المسالك البولية ، فمن المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن. ما قد يبدأ كعدوى خفيفة يمكن أن يصبح سريعًا خطيرًا وربما قاتلًا إذا ترك دون علاج لفترة طويلة.
ومع ذلك ، تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن علاج ما يصل إلى 42٪ من التهابات المسالك البولية الخفيفة وغير المصحوبة بمضاعفات دون استخدام المضادات الحيوية.
إذا كنت من بين العديد من الأشخاص في العالم الذين يعانون من عدوى المسالك البولية المتكررة ، فقد تبحث عن حلول طبيعية بديلة لتجنب التعرض المفرط لأدوية المضادات الحيوية.
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علاج نزول الدم مع البول
في العديد من الحالات يمكن ان يحتاج الشخص إلى علاج نزول الدم مع البول بلون وردي أو أحمر أو بلون الكولا بسبب وجود خلايا الدمّ الحمراء، يتطلب الأمر القليل من الدم لإنتاج البول الأحمر، وعادةً ما يكون النزيف غير مؤلم. ولكن خروج جلطات الدم من جسمك في البول قد يكون مؤلمًا.
وغالبًا ما يحدث البول الدموي دون علامات أو أعراض أخرى. ويمكن علاج نزول الدم مع البول أن تؤدي بعض الأدوية، مثل الملين Ex-lax وبعض الأطعمة بما في ذلك البنجر والتوت إلى تحول البول إلى اللون الأحمر.
ويمكن تغيير لون البول الناجم عن العقاقير أو الطعام أو ممارسة التمارين الرياضية أن يختفي خلال بضعة أيام، حيث يجعل الشخص بحاجة إلى علاج نزول الدم مع البول
ويمكن تغيير لون البول الناجم عن العقاقير أو الطعام أو ممارسة التمارين الرياضية أن يختفي خلال بضعة أيام، حيث يجعل الشخص بحاجة إلى علاج نزول الدم مع البول
ويبدو البول المصحوب بدم مختلفًا ولكن يمكن ألا تستطيع تحديد الفرق، ومن الأفضل زيارة الطبيب في أي وقت ترى فيه البول باللون الأحمر.
رؤية الدم في البول يمكن أن يكون شيئًا مثيرًا للقلق. بينما يكون السبب في بعض الحالات غير ضار، يمكن أن يشير الدم في البول إلى اضطراب خطير.
ويمكن علاج نزول الدم مع البول بمجرد اكتشافه والذي يكون مرئيًا فقط تحت المجهر عندما يقوم طبيبك بفحص البول. وفي جميع الأحوال، من المهم تحديد سبب النزيف، حيث يجب ان يعتمد العلاج على السبب.
ويتضمن علاج نزول الدم مع البول على تناول المضادات الحيوية للتخلص من عدوى الجهاز البولي، أو تجربة الأدوية المقررة بوصفة طبية لتصغير حجم البروستاتا المتضخمة، أو العلاج بصدمة الموجات لتفتيت حصوات المثانة أو الكلى. في بعض الحالات، لا يلزم العلاج.