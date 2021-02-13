علاج البول الأحمر.. وأبرز أسبابه وطرق للتخلص منه بالأعشاب

او في الحالب، وهي ايضا احد الحالات الخطيرة والتي يجب فيها التدخل الجراحي فورا.

علاج البول الأحمر بالاعشاب

وجدت بعض الأبحاث التي أُجريت في أنابيب الاختبار أن أوراق النعناع لها تأثيرات مضادة للجراثيم ضد العديد من البكتيريا المسببة للعدوى مثل الإشريكية القولونية، وقد تساعد بعض المركبات الموجودة في أوراق النعناع أيضًا في تقليل مقاومة البكتيريا للأدوية المضادات الحيوية.

يُعتقد أن هذه الميزات تساعد في تقليل الالتهاب وتمنع نمو البكتيريا وتنظف المسالك البولية من البكتيريا المعدية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

يُعتقد أن هذه الميزات تساعد في تقليل الالتهاب وتمنع نمو البكتيريا وتنظف المسالك البولية من البكتيريا المعدية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

مثل : البقدونس ، يمتلك البابونج تأثيرًا مدرًا ضعيفًا للبول ويحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

وجد تقريران عن الحالة أن مزيجًا من شاي البقدونس والثوم ومستخلص التوت البري يمنع تكرار عدوى المسالك البولية لدى النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المزمنة. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج في مجموعات أكبر .

تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف

9- غمقان البول قد يكون إشارة بوجود مشكلة في الكبد مثل الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي ج.

9- غمقان البول قد يكون إشارة بوجود مشكلة في الكبد مثل الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي ج.

8- الإصابة بنوع من فقر الدم يسمى " فقر الدم الانحلالي " أي تدمير كثير من خلايا الدم الحمراء.

8- الإصابة بنوع من فقر الدم يسمى " فقر الدم الانحلالي " أي تدمير كثير من خلايا الدم الحمراء.

7- عدم تناول الماء والسوائل بشكل كاف فيصبح الجسم جافا ويتسبب في تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف.

7- عدم تناول الماء والسوائل بشكل كاف فيصبح الجسم جافا ويتسبب في تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف.

6- بعض الأدوية والفيتامينات لها تأثير على غمقان لون البول وأبرزها فيتامين سي وب.

6- بعض الأدوية والفيتامينات لها تأثير على غمقان لون البول وأبرزها فيتامين سي وب.

5- تناول بعض الأطعمة قد يؤثر على لون البول لكن هذا الأمر مؤقت وغير خطير.

5- تناول بعض الأطعمة قد يؤثر على لون البول لكن هذا الأمر مؤقت وغير خطير.

لون البول أحمر مع حرقة

تعد التهابات المسالك البولية أحد أكثر أنواع الالتهابات البكتيرية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 مليون شخص يصابون بعدوى المسالك البولية الأمر الذي يصاحبه لون البول أحمر مع حرقة.





ويحدث تغير لون البول أحمر مع حرقة في حالة حدوث الإشريكية القولونية وهي أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا التي تسبب التهابات المسالك البولية ، على الرغم من أن أنواعًا أخرى من البكتيريا المعدية قد تكون متورطة في بعض الأحيان.





يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المسالك البولية ، لكن النساء أكثر عرضة للإصابة 30 مرة من الرجال. ما يقرب من 40 ٪ من النساء سوف يعانين من التهاب المسالك البولية في مرحلة ما من حياتهن الأمر الذي يتسبب في تغير لون البول أحمر مع حرقة.





يمكن أن يؤثر التهاب المسالك البولية على أي جزء من الجهاز البولي ، بما في ذلك مجرى البول والمثانة والحالب والكلى ، ولكنه يبدأ عادةً في أعضاء الجهاز البولي السفلي والمثانة والإحليل.





تشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بعدوى المسالك البولية :





حرقان عند التبول

حث بشكل متكرر ومكثف على التبول

بول عكر أو داكن أو دموي

الحمى أو التعب

ألم في الحوض أو أسفل البطن أو الظهر

يمكن علاج عدوى المسالك البولية بالمضادات الحيوية ، لكن تكرار العدوى شائع جدًا.





علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون للإفراط في استخدام المضادات الحيوية عواقب سلبية طويلة المدى، مثل تلف البكتيريا الطبيعية السليمة في المسالك البولية ، وربما يساهم في تطوير سلالات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.





إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب المسالك البولية ، فمن المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن. ما قد يبدأ كعدوى خفيفة يمكن أن يصبح سريعًا خطيرًا وربما قاتلًا إذا ترك دون علاج لفترة طويلة.





ومع ذلك ، تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن علاج ما يصل إلى 42٪ من التهابات المسالك البولية الخفيفة وغير المصحوبة بمضاعفات دون استخدام المضادات الحيوية.





إذا كنت من بين العديد من الأشخاص في العالم الذين يعانون من عدوى المسالك البولية المتكررة ، فقد تبحث عن حلول طبيعية بديلة لتجنب التعرض المفرط لأدوية المضادات الحيوية.



