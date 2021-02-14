أخبار الرياضة.. بشرى لـ جماهير ريال مدريد بشأن راموس.. وسبب وحيد يعيق احتراف الشناوي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الاحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.









كشف أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مستقبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقعلة الحمراء بعد تحقيق برونزية كأس العالم للأندية.









أكد نادر السيد وكيل بناجيمن أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق، أن اللاعب حرر تنازل للزمالك دون إخطاره ورحل من مصر منذ موسمين.









أعلنت تقارير صحفية عن بشرى ساره لـ جماهير ريال مدريد بشأن قرب تجديد سيرجو راموس نجم الفريق للملكي مع قرب انتهاء عقده مع الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل









وجه محمد عمارة لاعب الأهلي والمنتخب السابق رسالة اعتذار لـ على معلول لاعب الأهلي في ظل غضبه من تصريحاته بشأن هروب المحترف التونسي، من مباراة الفريق امام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.









حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بأسرة المرحوم ثابت البطل، كابتن الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، للاطمئنان عليها، والتواصل مع زوجته وأبنائه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لوفاة البطل، الذي كان يتمتع بتاريخ كبير من الإنجازات والأخلاقيات والحفاظ على قيم وثوابت النادي.



