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تعليم

القومي للبحوث الفلكية: إنشاء 3 محطات لرصد الزلازل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:00 ص
الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن المعهد أنشأ ثلاث محطات لرصد الزلازل خلال هذه الفترة .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم تفعيل هذه المحطات ، حيث تم تشغيلها بالفعل وإدخالها لمقر المركز الرئيسي للمعهد .

وفيما يتعلق بالمشروعات البحثية كشف "القاضي" عن العديد من الدراسات التي يتم عملها في مختلف المجالات ، مثل الدراسات الخاصة بالبحث عن طاقة حرارة باطن الأرض ، بالواحات الفرافرة .

إضافة إلى العديد من الأبحاث المتعلقة بالبحث عن المياه الجوفية في مناطق الصحراء الغربية ، كما أن هناك بحثين آخرين يتم العمل عليهم حاليًا للبحث عن المعادن ، إحداهما بأسوان والآخر جنوب الصحراء الشرقية . 

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، قد أوضح أن المعهد يسعى لإنشاء مرصد فلكي جديد ، خلال الفترة القادمة .

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم اختيار مكانين لإنشاء هذا المرصد ، وهما جنوب سيناء والصحراء الشرقية ، حيث يتم عمل دراسة لاختيار المكان الأنسب لإقامة هذا المرصد .

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