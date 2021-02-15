القومي للبحوث الفلكية: إنشاء 3 محطات لرصد الزلازل

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن المعهد أنشأ ثلاث محطات لرصد الزلازل خلال هذه الفترة .





وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم تفعيل هذه المحطات ، حيث تم تشغيلها بالفعل وإدخالها لمقر المركز الرئيسي للمعهد .





وفيما يتعلق بالمشروعات البحثية كشف "القاضي" عن العديد من الدراسات التي يتم عملها في مختلف المجالات ، مثل الدراسات الخاصة بالبحث عن طاقة حرارة باطن الأرض ، بالواحات الفرافرة .





اقرأ أيضأ : وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل



إضافة إلى العديد من الأبحاث المتعلقة بالبحث عن المياه الجوفية في مناطق الصحراء الغربية ، كما أن هناك بحثين آخرين يتم العمل عليهم حاليًا للبحث عن المعادن ، إحداهما بأسوان والآخر جنوب الصحراء الشرقية .





وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، قد أوضح أن المعهد يسعى لإنشاء مرصد فلكي جديد ، خلال الفترة القادمة .





وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم اختيار مكانين لإنشاء هذا المرصد ، وهما جنوب سيناء والصحراء الشرقية ، حيث يتم عمل دراسة لاختيار المكان الأنسب لإقامة هذا المرصد .



