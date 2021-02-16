أخبار التوك شو .. أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر.. محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. وأحمد السقا عن السرب: هتشوفوا مفاجأة في الفيلم

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا تمنح أحد الإرهابيين المطلوبين في مصر الإقامة الدائمة؛ موضحا أن ذلك وفقا للإعلام البريطاني.





كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية، آلية غلق المواقع الإباحية.





علق المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم "السرب" الذي يوثق بطولة الجيش في مكافحة الإرهاب بدرنة، قائلًا "فيلم عظيم".





قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت".





علق الفنان أحمد السقا، على مشاركته في فيلم السرب، الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، قائلا: "فيلم محترم جدا، ومصنوع بحرفية شديدة".





قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ومستمرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.





قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة ترتبط بغرف العمليات بمختلف المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيئ المرتقبة.





كشف بهاء العمدة، صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة إلى أسوان، تفاصيل الواقعة.



