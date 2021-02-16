ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر.. محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. وأحمد السقا عن السرب: هتشوفوا مفاجأة في الفيلم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا تمنح أحد الإرهابيين المطلوبين في مصر الإقامة الدائمة؛ موضحا أن ذلك وفقا للإعلام البريطاني. 

كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية، آلية غلق المواقع الإباحية.

علق المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم "السرب" الذي يوثق بطولة الجيش في مكافحة الإرهاب بدرنة، قائلًا "فيلم عظيم".

قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت".

علق الفنان أحمد السقا، على مشاركته في فيلم السرب، الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، قائلا: "فيلم محترم جدا، ومصنوع بحرفية شديدة".

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ومستمرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة ترتبط بغرف العمليات بمختلف المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيئ المرتقبة.

كشف بهاء العمدة، صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة إلى أسوان، تفاصيل الواقعة.

أفادت قناة " إكسترا نيوز"، في خبر عاجل بأن منظمة الصحة العالمية سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر

فيديوجراف| الأبطال والقصة .. تفاصيل فيلم السرب

يوثق بطولات الجيش المصرى فى مكافحة الإرهاب.. مخرج فيلم السرب يكشف موعد عرضه.. فيديو

السقا عميل .. مخرج فيلم السرب يكشف كواليس جديدة عن الفيلم

مؤلف السرب: نحن حاليا في النسخة الـ12 بعد التعديل من الفيلم

أحمد السقا عن "السرب": إحنا جامدين أوي.. والناس هتشوف مفاجأة في الفيلم.. فيديو

ترشيحاتنا

ضباب كثيف يغطي سماء الإمارات.. وتحذير شديد من شرطة دبي.. فيديو

سحب الأموال من بنوك جيش ميانمار

رغم الفلانتين .. استقرار أسعار الذهب اليوم 16-2-2021

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

فوائد صحية مدهشة للخيار المخلل

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها