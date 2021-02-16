الصحة: المجمع القومي للأمصال يؤمن احتياجات مصر من اللقاحات بتكلفة 130 مليون جنيه.. وإجراء 235 ألف عملية من قوائم الانتظار خلال جائحة كورونا

استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أهم إنجازات وزارة الصحة، خلال جائحة كورونا، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية وعدد من المشروعات في قطاع الصحة على مستوى الجمهورية.









وفيما يلي أهم تصريحات وزيرة الصحة خلال افتتاحات اليوم، الثلاثاء:











وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة واجهت أزمة بشأن توفير لبن الأطفال وإنتاجه، حيث كان لا يتجاوز 30 ألف عبوة في السنة، ولكن حاليا وصلت الإنتاجية إلى 1.5 مليون عبوة، وبعد أن كان هناك مركز واحد يغطي الاحتياجات، أصبح هناك 6 مراكز تغطي الاحتياجات في الجمهورية كلها.









وأضافت أن إصابات كورونا شهدت زيادة كبيرة فى شهر مايو الماضى حتى وصلت لـ 5000 إصابة أسبوعيا، وكانت وزارة الصحة تسعى جاهدة فى السيطرة على تلك الحالات، وفي نفس الوقت أدركنا الأهمية الكبرى للحفاظ على النظام الصحي بعد اكتشاف أن 85% من إصابات كورونا تبدأ بأعراض ضعيفة.









وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه فى بداية شهر نوفمبر بدأت إصابات كورونا في الازدياد وتم بداية تحدى الأكسجين، حيث إنه تم العمل مع الشركات الخاصة والعامة وتم تزويد الأكسجين وتأمين المهرجانات والبطولات الرياضية.









وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن كل دول العالم أوقفت الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا، بينما مصر قامت بعمل 235 ألف عملية من قوائم الانتظار خلال جائحة كورونا، وتم العمل وجهزنا محافظات للعمل، وبدأت منظومة التأمين الصحي في العديد من المحافظات منها الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.



