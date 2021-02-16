سكرينات قلبت فيسبوك.. قصة المدرس المتحرش بـ بنات ثانوي.. تفاصيل





فيديو كشف الواقعة





انتفاضة الطالبات ضد المدرس جاءت متعاقبة بعد خروج إحداهن في فيديو عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تروي القصة من بدايتها حيث قالت إن الطالبات بدأنّ كشف الوقائع بعد أن بادرت إحداهن بنشر سكرين شوت للرسائل التي جمعتها بالمدرس المذكور، واكتشفن جميعا أنهن يتعرضن لنفس الأزمة مع المدرس.





وردت الطالبة على فيديو للمدرس يكذب فيه الطالبات، حيث قالت إن إدعاءاته باطلة وأنه يجهل استخدام السوشيال ميديا مكذبة إدعاءه بأن الـ سكرينات شوت نُشرت من هاتفه الشخصي، وردا على كلامه بأن الطالبات المذكورة أسماؤهن في القضية لسن في ثانوي ومنهن طالبات بالجامعات، قالت الطالبة: معنى كدة إن حضرتك بتتحرش بالبنات من 4 سنين فاتوا مش من دلوقتي.





وكذّبت الطالبة ما وصفته "إدعاءات" المُدرس بطردها من السنتر أكثر من مرة، حيث أكدت رسائل المدرس لها والتي تحمل إيحاءات من خلال رسائل فيسبوك، وقالت إن النيابة هي من ستفصل في الأمر.





سكرينات كشف الأزمة













شجعت الطالبة التي أطلقت فيديو الهجوم على المدرس، طالبات أخريات بنشر سكرينات - زعمن أنها للمدرس - تكشف عن رسائل للطالبات فيها محاولات للإيقاع بهن.





وسرد المدرس في أحد الـ سكرينات المنشورة حكاية عن حلم تخيلي يحاول من خلاله استمالة إحدى الطالبات حيث واجهته الطالبة برسائل صادمة ردا على كلامه وهو ما قابله المدرس بالإنسحاب قبل أن يعترف لها برغبته.





منشورات فضح المدرس انتشرت بشكل واسع على فيسبوك في مدينة الإسماعيلية وسط تحذيرات للأهالي، لكن الأمر لم يتخذ شكلا قانونيا حتى الآن.





دفاع المدرس عن نفسه





ووسط تأكيدات الطالبات، كذّب مدرس الثانوي القصة جملة وتفصيلا من خلال نشر فيديو على فيسبوك، كما نشر رسالة من والد إحدى الطالبات يعتذر من خلالها على مشاركة إبنته في حملة الـ سكرينات.





وكتب المدرس تعليقا على رسالة ولي الأمر: شكر خاص لحضرتك على الكلام دة وفوق دماغي، وأنا قولت وهعيدها أنا مركز في شغلي، ومش هشغل دماغي بحاجة تانية والرسالة دي أكبر إثبات للحق.





فيما ساند عدد من المتابعين المدرس قائلين إن من يريد إثبات شيء فليذهب لتحرير محضر، بينما هاجمه البعض أيضا كما انتقدوا موقف والد الطالبة المنصف للمدرس.

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ أمس، بعد خروج طالبات الثانوية بمحافظة الاسماعيلية بحملة ضد أحد المدرسين بسنتر للدروس الخصوصية يتهمنه بالتحرش بهن من خلال رسائل نصية تحمل إيحاءات لأكثر من طالبة.