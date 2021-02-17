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محافظات

أمطار غزيرة وثلوج فى شوارع دمياط الجديدة ..شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:24 م
امطار غزيرة
امطار غزيرة
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زينب الزغبي
شهدت مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط ، هطول أمطار غزيرة وتساقط قطع الثلج بالشوارع ، وغرقت اغلب شوارع المدينة بمياه الأمطار نتيجة لانسداد البالوعات في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وقام جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة بالدفع بسيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع وإزاحة المياه وتسليك البالوعات لتصريف مياه الامطار التى اغرقت اغلب شوارع المدينة.

و شهدت محافظة دمياط ، على مدار يومين  حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة، حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة وجاءت تحذيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.

و شهدت محافظة دمياط اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات ما أدى لغرق الشوارع وارتباك المرور بالشوارع والأسواق، كما وقعت أسلاك الكهرباء بقرية كفور الغاب ما أدى لانقطاع الكهرباء واصطدم توكتوك باخر على طريق فارسكور _ دمياط ،نتيجة للسقوط الامطار بغزارة .

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