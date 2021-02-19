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مرأة

بعد استبعادهن من التجارب.. لقاح يبدأ اختباراته على الحوامل.. تعرف عليه

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:28 م
بعد استبعادهم من
بعد استبعادهم من التجارب لقاح يبدأ اختباراته على الحوامل
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آية التيجي
أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك أمس أنهما بدأتا دراسة دولية على 4000 متطوعة لتقييم سلامة وفعالية لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 على الحوامل الأصحاء، وذلك على الرغم من استبعاد خبراء الصحة الحوامل من التجارب على اللقاحات.

وأفاد المشرفون على التجارب في شركة فايزر، أن التجارب الموسعة على اللقاحات ضد فيروس كورونا، لم تشمل الحوامل سابقا، إلا أنهم سوف يبدأون في تقييم سلامة وفاعلية لقاح فيروس كورونا عليهن.


وأشار العلماء، إلى أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة عند الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، لذا أوصى العديد من مسؤولي الصحة العامة بعض النساء العاملات في مهن عالية الخطورة بأخذ اللقاحات حتى دون دليل على أنها آمنة بالنسبة لهن.

كما دعت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة الأسبوع الماضي، إلى زيادة إدراج الحوامل والمرضعات في أبحاث لقاح فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك ليحمين أنفسهن وأجنتهن من الإصابة بالفيروس.

وقال علماء الأخلاقيات الحيوية واللقاحات وخبراء صحة الأم، إنه يجب إشراك الحوامل مبكرا في تجارب اللقاحات حتى لا يضطررن إلى الانتظار لفترة طويلة بعد التوصل للقاح ناجح.

ولكن رغم ذلك جرى استبعاد الحوامل من التجارب الأميركية الكبيرة المستخدمة للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات، وكان السبب  في ذلك تخوف بعض شركات صناعة الأدوية من أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة بشكل عام عليهن.
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