أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس.. آخر تطورات امتحانات الجامعات.. وتقييم فريد لمصر بالشرق الأوسط لهذا السبب





تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي..









دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رؤساء المحاكم الدستورية بالقارة الإفريقية للاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الإفريقية التى تم إطلاقها فى القاهرة وفقأ لما جرى الاتفاق عليه فى اجتماعاتكم السابقة فى التواصل والتباحث فى المواضيع المهمة بما يأتى ب النفع والخير على مستقبل إفريقيا.





وأعرب " السيسى"، خلال كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية والتى أذاعتها فضائية اكسترا نيوز ، عن تمنياته بنجاح اجتماعهم التحضيرى اليوم وتطلعه لرؤيتهم عند حضورهم اجتماعهم الخامس رفيع المستوى.









قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان، إن الإدمان واحد من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى العزيمة والإرادة، ويجب أن يكون المدمن هو من يقبل على خطوة العلاج حتى لا ينتكس مرة أخرى، ويتم ذلك من خلال الإقناع، لافتا إلى أن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بعد الكوارث التي تسببت فيها ستتم إقامة الحملات عليها وغلقها.





وأضاف الدكتور هشام جمعة، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الأفضل اللجوء إلى الأماكن الحكومية، مؤكدا حرية المريض في الدخول والخروج من المركز في حال الرغبة في ذلك، مشيرا إلى أنه من الأفضل التواصل مع المتخصصين من قبل صندوق مكافحة الإدمان من خلال الخط الساخن وهو 16023.





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مرتفعة اليوم بمعدل درجتين مقارنة بالأمس، وفرص الامطار متركزة على السواحل الشمالية وستكون من خفيفة إلى متوسطة.





وأضاف "مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن هناك تحسنا في حالة الطقس اليوم، وزيادة في فترات سطوع الشمس مقارنة بالأمس، كما أنه حذر من تخفيف الملابس لاختلاف درجات الحرارة الصغرى عن الكبرى، مشددا على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة، منوها بأنه قد نشهد حالة من عدم الاستقرار يوم الثلاثاء المقبل ولكنها ستكون أقل حدة من حالة عدم الاستقرار بالأسبوع الماضي.





قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إن روسيا سجلت لقاح ثالث ضد فيروس كورونا، موضحا أن المعلومات عن اللقاح الروسي الثالث ليست كافية، لافتا الي ان روسيا لا تستعمل الاسلوب المتبع مع اللقاحات مثل فايزر وموديرنا واسترازينيكا، وقامت بتقديم طلب لوكالة الادوية الاوروبية لاثبات نتائج اللقاح وترخيصه بأوروبا.





وتابع الدكتور فؤاد عودة، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن روسيا تعمل بمفردها في التوصل للقاحات ولا تعلن تفاصيل كثيرة عن اللقاح، منوها بأن لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة بالعدوى، ولكن تمنع الدخول في مضاعفات، وان كثير من اللقاحات الروسية تحقق نجاح وفاعلية كبيرة وذلك باشادات اوروبية مختلفة.





قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة برعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنه تم افتتاح محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة حدائق القبة.





وأضاف المهندس طارق الملا، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقا مستمرا مع كل الجهات المعنية لتيسير كل المتطلبات لهذا المشروع المهم، لأن بالتأكيد هناك احتياج لموافقات وتراخيص وتصاريح مختلفة في كل المراحل الخاصة بالمشروع، سواء في الإنشاء أو التطوير أو إضافة نشاط أو حفر لتوصيب خطوط من تحت الأرض، وفي تلك الحالة يتم التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية والنقل في المحافظات المختلفة.





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ الوزارة لقرارات لجنة أزمة كورونا، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، كما تم الإعلان من قبل في يوم 27 فبراير الموافق السبت المقبل، مشيرا إلى أن كل الجامعات الحكومية تعمل على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب.





وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد عليها للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعات، متمنيا إنهاء العام الدراسي الثاني على خير.





قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سينا، إن محطة تحلية مياه الريسة بالمحافظة تعد ضمن 32 محطة بمساحات مختلفة تغطى محافظة شمال سيناء.





وأضاف "شوشة"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محاور التنمية الرئيسية الموجودة بالمحافظة يشمل التنمية المجتمعية، الصناعية، الزراعية.





وأشار إلى أن المياه هى الارتكاز الرئيسى لكل هذه المحاور، لافتا إلى أن قدرة محطة الريسة 5 آلاف م 3 يوميا وتغطى جزءا من منظومة مدينة العريش، لافتا إلى وجود محطات تحلية فى رفح والشيخ زويد.





قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن حصول كلية الهندسة على امتياز واعلى تقييم من المعهد الأمريكي للخرسانة ، يؤكد على النهضة الحقيقية التي يشهدها التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال الاستراتيجية المستدامة التي تتبع من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى أنه من المفضل أن يلقي الإعلام الضوء على هذه النتائج المبهرة والتي تؤكد تميز التعليم العالي في مصر.





وتابع رئيس جامعة طنطا، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن مصر لديها وضع منفرد في التعليم العالي على مستوى العالم، ويقترب من الدول المتقدمة الي حد كبير، برغم ما ينقصنا من فرص، معقبا: "احنا اللي بنخلق الفرص لنفسنا".





قال الدكتور يحيى عبد العزيز، أستاذ علوم الفضاء بمعهد البحوث الفلكية، إن كوكب المريخ يعد التوأم لكوكب الأرض الذي كان لونه أزرق ثم تحول إلى اللون الأحمر نتيجة الصحراء الجرداء.





وأضاف "عبد العزيز"، خلال استضافته ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، أن 3 مركبات بتقنيات معقدة تطوف حول المريخ لتقوم بالتقاط صور تستخدم في دراسة الأكسجين، الهيدروجين ودراسة الغلاف الجوى على الكوكب، إضافةً إلى دراسة التربة وعربات الدفع الرباعي بواسطة الهليكوبتر.





قال الفنان سامى مغاورى ، إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والذى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها .





وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويأ للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على " السوشيال ميديا " .





وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية او الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى ، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .



