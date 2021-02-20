بشروط.. محافظ كفر الشيخ يعلن السماح بأعمال التشطيبات للمنازل المرخصة

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السماح بأعمال التشطيبات الداخلية لأصحاب المنازل المرخصة حتى الطابق الرابع شريطة عدم إشغال الطريق وعدم التشوين.





وقال محافظ كفر الشيخ، أما أعمال التشطيبات الخارجية للمنازل المرخصة يسمح بها بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بمجلس المدينة للحصول على موافقة لإجراء التشطيبات بها.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات ، وإسلام طه ، معاون المحافظ للاستثمار،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.





واستعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات دوائرهم، خلال الاجتماع، وما يخص كل قطاع من القطاعات الخدمية ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع نواب كل دائرة على حدة لمناقشة المشكلات الخاصة بدوائرهم بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن.