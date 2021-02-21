أهم الأخبار.. الأهلي الأول عالميا في القرن21.. توجيهات رئاسية جديدة.. إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المهمة المتنوعة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية

جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.. المزيد





الصحة تعلن استقبال مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال ساعات

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن خلال ساعات قليلة جدا مصر ستستقبل شحنة من لقاحات سينو فارم الصيني، منوها غلى ان جمهورية الصين قامت بإرسال 300 الف جرعة هدية لمصر.. المزيد





إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

أصيب الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول العلاجي .. المزيد





رسالة تهديد من الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني .. تفاصيل

هدد الاتحاد الأوروبي في رسالة له الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقليص الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية حال إلغاء الانتخابات.. المزيد





آخر الاستعدادات لظاهرة تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل ..صور

ساعات تفصل العالم عن الظاهرة النادرة والفريدة من نوعها وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية والتي تحدث مرتين سنويًا في يوم 22 من شهري فبراير وأكتوبر، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس .. المزيد





أول تعليق من مرتضي منصور على أزمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

علق المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق ، علي ازمة طائرة بعثه الفريق خلال تواجهه الي السنغال، وكتب مرتضي منصور عبر صحابه الرسمي " فيس بوك ".. المزيد





متفوقا على بايرن ميونخ .. جلوب سوكر: الأهلي نمبر وان عالميا في القرن 21 .. تفاصيل

أعلن الحساب الرسمي لجائزة جلوب سوكر العالمية تفوق النادي الأهلي على كل أندية العالم من حيث تحقيق الألقاب في القرن الواحد والعشرين بواقع 45 بطولة حققها المارد الأحمر خلال العقدين الماضيين .. المزيد





عباس يستقبل وزير البترول.. ومصر وفلسطين توقعان على مذكرة تعاون بشأن حقل غاز غزة

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في مدينة رام الله بالضفة الغربية.. المزيد





رسالة طمأنة.. الصحة: تحليل عينات عشوائية من لقاحات كورونا قبل طرحها للمواطنين

قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن عدد الاطباء الحاصلين على لقاح كورونا يتغير كل فترة، مضيفا: الوزارة قامت بتطعيم كافة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ويتبقى جزء من الأطقم الطبية في مستشفيات الحميات والصدر.. المزيد





إصابة وزيرة الصناعة بفيروس كورونا

علم صدى البلد من مصادره داخل أروقة وزارة الصناعة والتجارة عن اصابة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا ، لافتا الى ان حالتها مستقرة وتقوم بعملها من داخل العزل المنزلى.. المزيد







