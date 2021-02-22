لجنة لمعاينة المنزل المنهار بالمنوفية وقرارات مهمة للمنازل المجاورة

قررت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، تشكيل لجنة فنية لمعاينة المنزل الذى وقع فيه الانفجار أمس بقرية شنوان والذي نتج عنه انهيار واجهة المنزل .





جاء ذلك في حضور رئيس الوحدة و رئيس الإدارة الهندسية بمجلس المدينة ومندوب من الإسكان والأستاذ مسعد راشد من مجلس المدينة وفنيين الوحدة وقد قررت اللجنة ترميم المنزلين المجاورين للمنزل محل الانفجار يمين ويسار وقرار هدم للمنزل محل الانفجار .





وكان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفيه قد تلقي إخطارا بانفجار اسطوانة غاز في قرية شنوان بمركز شبين الكوم.

وبالانتقال والفحص تبين اصابه سيدتين بحروق وانهيار واجهة المنزل وتم السيطره علي الحريق بواسطه شباب القريه.

فيما تمكنت قوات الإسعاف والحماية المدنية من تبريد المبني والتأكد من عدم امتداد الحريق للمنازل المجاورة.



