في لقاء محافظ أسوان مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات .. افتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة هبة صالح مستشار وزير الاتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ وذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمى.
وقد تناول اللقاء مجالات التعاون والإعداد لإفتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان والذى يعتبر أحد أذرع وزارة الاتصالات التي قامت على مدار 27 عامًا بتدريب الشباب وتقديم منح في مجال تكنولوجيا المعلومات لخلق فرص عمل حر أو العمل عن بعد عبر شبكة الإنترنت حيث يتم تقديم المنح في 30 تخصصا في هذا المجال الحيوى .
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وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة توطيد مجالات التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بالتوازى مع الجهود المبذولة حاليًا في قطاع التحول الرقمى والذى تقوده المحافظة تواكبًا مع التوجه الرئاسى لمصر الرقمية من خلال تنفيذ هذا المشروع بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه ، علاوة على إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل 750 موقع.
وأعطى أشرف عطية إلى خضوع الكوادر البشرية التي ستعمل في مجال التحول الرقمى بالمحافظة للتدريب والتقييم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمات الرقمية التي ستقدم للمواطنين في مختلف القطاعات لتخفيف الأعباء المالية وتسهيل أداء المعاملات في أقل وقت ممكن.
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن مصلحة المواطن الأسوانى تأتى فوق أي اعتبارات ونحن نعمل لصالح أهالى المحافظة بجميع قراها ومدنها بعيدًا عن القبلية والعصبية والتقسيمات الإدارية للمراكز والمدن.
جاء ذلك فى اللقاء الموسع الذى عقده مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في أجواء من المصارحة والمصداقية والشفافية حيث تم استعراض مختلف المشاكل والقضايا التي تهم الشارع الأسوانى في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والطرق والبريد والإشغالات وغيرها.
وأكد عطية أنه بالتعاون مع نواب المحافظة سيتم الإستجابة لأى مطالب جماهيرية ، مع تحقيق الرقابة البرلمانية والشعبية على مستوى أداء التنفيذيين وترشيح العناصر المتميزة خلال الفترة القادمة والتي ستكون قادرة على الوفاء بمتطلبات وخدمة المواطن الأسوانى سواء بالعمل الميدانى أو التنفيذي.
وقد تناول اللقاء مجالات التعاون والإعداد لإفتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان والذى يعتبر أحد أذرع وزارة الاتصالات التي قامت على مدار 27 عامًا بتدريب الشباب وتقديم منح في مجال تكنولوجيا المعلومات لخلق فرص عمل حر أو العمل عن بعد عبر شبكة الإنترنت حيث يتم تقديم المنح في 30 تخصصا في هذا المجال الحيوى .
واقرأ أيضًا:
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وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة توطيد مجالات التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بالتوازى مع الجهود المبذولة حاليًا في قطاع التحول الرقمى والذى تقوده المحافظة تواكبًا مع التوجه الرئاسى لمصر الرقمية من خلال تنفيذ هذا المشروع بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه ، علاوة على إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل 750 موقع.
وأعطى أشرف عطية إلى خضوع الكوادر البشرية التي ستعمل في مجال التحول الرقمى بالمحافظة للتدريب والتقييم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمات الرقمية التي ستقدم للمواطنين في مختلف القطاعات لتخفيف الأعباء المالية وتسهيل أداء المعاملات في أقل وقت ممكن.
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن مصلحة المواطن الأسوانى تأتى فوق أي اعتبارات ونحن نعمل لصالح أهالى المحافظة بجميع قراها ومدنها بعيدًا عن القبلية والعصبية والتقسيمات الإدارية للمراكز والمدن.
جاء ذلك فى اللقاء الموسع الذى عقده مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في أجواء من المصارحة والمصداقية والشفافية حيث تم استعراض مختلف المشاكل والقضايا التي تهم الشارع الأسوانى في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والطرق والبريد والإشغالات وغيرها.
وأكد عطية أنه بالتعاون مع نواب المحافظة سيتم الإستجابة لأى مطالب جماهيرية ، مع تحقيق الرقابة البرلمانية والشعبية على مستوى أداء التنفيذيين وترشيح العناصر المتميزة خلال الفترة القادمة والتي ستكون قادرة على الوفاء بمتطلبات وخدمة المواطن الأسوانى سواء بالعمل الميدانى أو التنفيذي.