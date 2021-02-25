حبس عصابة لسرقة المارة أمام البنوك في قليوب

أمرت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية بحبس 4 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيا تخصص في سرقة المارة بأسلوب المغافلة والنشل أمام البنوك والطريق الزراعي بقليوب وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.









واعترف المتهمون بارتكاب واقعة سرقة لـ 56 ألف جنيه من أحد المواطنين عقب خروجة من البنك بدائرة قسم قليوب.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من مواطن تعرض لسرقة 56 ألف جنيه عقب خروجه من أحد البنوك بدائرة القسم.





وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مقيمين في كوم آشفين دائرة مركز قليوب حيث كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنيبن عقب خروجهم من البنوك والمارة بالطريق الزراعى بقليوب بأسلوب المغافلة والنشل.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.





من ناحية اخري أمرت نيابة القليوبية بالتحفظ على 3 طن دواجن غير صالحة تم ضبطها فى حملة تموينية استهدفت أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في نطاق مركز ومدينة طوخ.





وكانت حملة تموينية قد استهدفت أماكن بيع اللحوم بمركز طوخ وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع اللحوم في نطاق مركز طوخ وتم ضبط 3 أطنان دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل المصنع تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.





من ناحية أخرى تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط اثنين من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الخصوص بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم حيث استولى الأول على 10 ملايين و600 ألف جنيه والثاني على 351,315 جنيها من خلال إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز بصفة يومية وتصرفهما فى الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.





وردت معلومات للعقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبي تفيد بقيام اثنين من أصحاب المخابز البلدية فى الخصوص بالتلاعب والاستيلاء على أموال الدعم واختراق منظومة التشغيل عبر إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.





وبعد استصدرا إذن من النيابة العامه تم ضبط المتهمين وبالفحص تبين إستيلاء المتهم الاول على أموال الدعم بدون وجه حق طبقا لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عشرة ملايين وستمائة وعشرة ألف جنيه وتبين أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 351,315 جنيه.