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اقتصاد

يبدأ الإنتاج 2022 .. 8 عوائد اقتصادية من مصنع سامسونج الجديد في بني سويف

الخميس 04/مارس/2021 - 10:54 م
مصنع سامسونج
مصنع سامسونج
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محمد صبيح
تعاقدت مصر مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي التابلت ، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولي الشركة.

يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات حول المصنع الجديد وأهميته الاقتصادية:

1- إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار
2- توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص
3- تدريب 1000 طالب داخل المصنع ومراكز الشركة القائمة
4- وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والشركة
5- تدريب 50 طالبًا لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج
6- تحديث موديل "التابلت" ليصبح T505N موديل 2020، بدلا من T585 موديل 2016
7- بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببني سويف اعتبارا من عام 2022
8- يكون الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة (صنع في مصر)

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين من أجل مواكبة التطور الذي يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدي المصرية، وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة في حال تعذر الإصلاح.
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