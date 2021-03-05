7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ العادات صحية للحفاظ على الرشاقة والنظام الغذائى وتساعد على خسارة الوزن بطريقة صحية.





1 – تناول وجبة الفطار :

وجبة الفطار تعد أهم وجبة باليوم لأنها تساعد على زيادة نسبة الحرق وتجعلك طوال اليوم لديك الطاقة الكافية لأستكمال اليوم , كما انها تقلل من الشعور بالجوع طوال اليوم .





2 – الاعتدال :

الأعتدال فى كميات الطعام لا يعنى عدم تناول الطعام نهائيآ بل الأعتدال يعنى تناول كميات مناسبة تجعلك تشعر بالشبع ولكن دون أكتساب الكثير من السعرات ولا تملأ معداتك بالطعام بل يجب ملء جزء من المعدة بكمية من الماء بتناول 2 كوب ماء قبل الوجبة والحرص على تناول الطعام الصحى أكثر من الطعام المزود بالسعرات الحرارية .





3 – عدم تناول الطعام ليلا :

لكى تعطى الجهاز الهضمى راحة والجسم فترة مناسبة للراحة يجب تناول وجبة العشاء مبكرآ حتى تستمتع بحياة صحية لأنه من الصحة ألا تتناول الطعام فى وقت متأخر من الليل ولا تتناول الطعام ثم تنام، ويجب تناول الطعام قبل النوم على الأقل بساعتين(حتى لو كان طعام صحي).





4 – تناول الخضروات والفواكهة بكثرة :

اساس أى نظام غذائى صحى يتكون من الخضروات والفواكهة فتناول الخضروات يعطي الكثير من الفوائد من أهمها ” الفيتامينات , المعادن , الألياف , المواد المضادة للأكسدة ” كما انها تجعلك تشعر بالشبع وتحسن من الصحة وتساعد فى خسارة الوزن لأنها لا تحتوى على سعرات حرارية .





5 – الحرص على تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالكالسيوم :

البروتينات من الأغذية الهامة لصحة الجسم حيث أنها تساعد فى بناء العضلات بطريقة صحية ويحسن من جمال البشرة ويجعل الشعر صحى كما انه يحسن صحة القلب والجهاز التنفسى ويساعدك فى تقوية الجهاز المناعى , كما ان الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية لصحة الجسم كما انه هو أهم عنصر فى تكوين عظام قوية والتمتع باأسنان قوية وصحية ومن اهم الأغذية التى يمكن أن تكون غنية بالكالسيوم منتجات الألبان والفاصوليا الخضراء والخضروات الخضراء وخاصة الوراقية .





6 – الحرص على تناول الكربوهيدرات الصحية والدهون الصحية :