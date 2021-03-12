نادية الجندي تكشف سبب زواجها وانفصالها من عماد حمدي وسبب غيرتها من زبيدة ثروت

وتابعت الفنانة : " ماما وقفت جمبي وشجعتني أتعلم رياضة ، وكان ليها الفضل في اللي أنا فيه ، كانت بتيجي معايا التصوير" .

وأكملت : " أنا إمرأة قوية في الحق ومش متسلطة ابدًا ، وبعرف آخد حقي وأدافع عن نفسي لو فيه ظُلم وقع عليا ، وبقدر أحمي نفسي وفني وتاريخي بالقوة.





واسترسلت:" ووالدي وضع عدة شروط لدخولي مجال التمثيل ووافقت عليها، وكان عندي الإرادة لخسارة الوزن للبدء في مشوار التمثيل و والدتي شجعتني على التمثيل وكانت تشجعني على فقدان الوزن لدخول مجال التمثيل ".