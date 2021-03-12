نادية الجندي تكشف سبب زواجها وانفصالها من عماد حمدي وسبب غيرتها من زبيدة ثروت

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفا مع وفاء الكيلاني، في برنامج "السهر" المذاع على قناة "دي ام سي"، وتحدثت خلال الحلقة عن العديد من الأسرار، كما كشفت عن علاقتها بعماد حمدي وزبيدة ثروت..
يشبه والدي .. نادية الجندي توضح سبب زواجها في سن المراهقة من عماد حمدي
نادية الجندي تكشف أسرارا عن علاقتها بوالدتها لأول مرة
الغيرة من زبيدة ثروت.. نادية الجندي توضح سبب ذلك.. فيديو
نادية الجندي: حفرت في الصخر وزهقت من شخصيتي الحقيقية.. فيديو
نادية الجندي: تزوجت عماد حمدي لأنه يشبه والدي
نادية الجندي: أدواري لا تعبر عن شخصيتي
فحت في الصخر.. نادية الجندي تتحدث عن مشوارها الفني
يشبه والدي .. نادية الجندي توضح سبب زواجها في سن المراهقة من عماد حمدي
نادية الجندي تكشف أسرارا عن علاقتها بوالدتها لأول مرة
الغيرة من زبيدة ثروت.. نادية الجندي توضح سبب ذلك.. فيديو
نادية الجندي: حفرت في الصخر وزهقت من شخصيتي الحقيقية.. فيديو
نادية الجندي: تزوجت عماد حمدي لأنه يشبه والدي
نادية الجندي: أدواري لا تعبر عن شخصيتي
فحت في الصخر.. نادية الجندي تتحدث عن مشوارها الفني
وأشارت " نادية الجندي " خلال لقائها مع برنامج " السيرة " ، أن والدتها كانت إمرأة قوية ، وقالت :" أنا براوية ومحدش يقدر عليا " في فيلم من أفلامها ، وهي جملة تُلخص علاقتها القوية بالرجال ، معقبة : " انا انسانة رومانسية وعاطفية جدًا ، ولما بحب حد ببقى حاجة تانية غير شخصيتي اللي بتشوفوها في الأفلام " .
وتابعت الفنانة : " ماما وقفت جمبي وشجعتني أتعلم رياضة ، وكان ليها الفضل في اللي أنا فيه ، كانت بتيجي معايا التصوير" .
وأكملت : " أنا إمرأة قوية في الحق ومش متسلطة ابدًا ، وبعرف آخد حقي وأدافع عن نفسي لو فيه ظُلم وقع عليا ، وبقدر أحمي نفسي وفني وتاريخي بالقوة.
ولفتت :"عملت شخصيات كثيرة لا علاقة لها بشخصيتي الحقيقية، مينفعش أقدم أدوار تتناسب مع شخصيتي في الحياة "، مضيفة:" زهقت من نادية الجندي وتعبتني جدا ولكن حب الناس يخليني انسى كل التعب الذي أمر فيه بحياتي ".
وأضافت: والدي لم يفرق في التعامل بيني وبين أخوتي.. أبي كان شخصية ناجحة في حياته الشخصية والعملية، ولما أتجوزت عماد حمدي شوفت فيه صورة والدي".
واسترسلت:" ووالدي وضع عدة شروط لدخولي مجال التمثيل ووافقت عليها، وكان عندي الإرادة لخسارة الوزن للبدء في مشوار التمثيل و والدتي شجعتني على التمثيل وكانت تشجعني على فقدان الوزن لدخول مجال التمثيل ".
ولفتت :"عملت شخصيات كثيرة لا علاقة لها بشخصيتي الحقيقية، مينفعش أقدم أدوار تتناسب مع شخصيتي في الحياة "، مضيفة:" زهقت من نادية الجندي وتعبتني جدا ولكن حب الناس يخليني انسى كل التعب الذي أمر فيه بحياتي ".
وأضافت: والدي لم يفرق في التعامل بيني وبين أخوتي.. أبي كان شخصية ناجحة في حياته الشخصية والعملية، ولما أتجوزت عماد حمدي شوفت فيه صورة والدي".