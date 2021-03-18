أخبار التكنولوجيا.. تطبيق «إحياء صور الموتى» يخدع مستخدميه.. سامسونج تطلق رسميا هاتفي Galaxy A52 و A72

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
طرحت شركة فيفو Vivo، رسميا هاتف iQOO Neo5، والذي يعد أحدث الهواتف الذكية المخصصة للألعاب ويعمل بمعالج Snapdragon 870، ليصبح فعليًا أول جهاز للشركة الصينية مزود بأقوى معالجات شركة كوالكوم مع دعمه لإمكانات أخرى قوية منها الشحن فائق السرعة.
كر موقع "ذا فيرج" التقني أنه اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل ستتيح شركة آبل (Apple) الأمريكية رائدة صناعة الأجهزة الذكية، لمستخديها في روسيا واجهة جديدة على متجر التطبيقات، تسمح لهم بتثبيت التطبيقات التي تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل الحكومة الروسية، بما يتماشى مع القانون الروسي الجديد.
أعلنت شركة آبل "Apple"الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن تحديث جديد لتطبيق الخرائط الخاص بهواتفها، سيمكن المستخدمين من معرفة أقرب مركز تطعيم ضد فيروس كورونا.
أعلنت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، أنها لن توصي بعد الآن بمجموعات جديدة لجميع المستخدمين على مستوى العالم.
طرح متصفح الويب "جوجل كروم" خاصية جديدة تمكن المستخدمين من الاستعراض الفوري لمحتوى مقاطع الصوت والصورة على أجهزة الحواسيب الشخصية وكذلك الأجهزة المحمولة اللاب توب.
تفاجئنا التقنيات الحديثة كل فترة باكتشافات علمية جديدة وفي بعض الأحيان تكون غريبة أو معقدة بعض الشئ، فلم يخطر على بال بشر أن تطبيقا للهواتف الذكية يمكنه "إحياء الموتي"، كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب عن أحدث هواتفها ضمن الفئة المتوسطة من سلسلة Galaxy A، وتضم التشكيلة الجديدة ثلاثة نماذج من طرازى Galaxy A52 و A72، حيث يأتي A52 بإصدارى 4G و 5G، بينما ينطلق A72 في إصدار 4G فقط.
يختبر تطبيق سيجنال Signal للتواصل الفوري ميزة مهمة، تستهدف مستخدمي نسخة التطبيق المخصصة لنظام التشغيل أندرويد، وتسمى حساب التحويل Transfer Account.
انتشرت بعض التسريبات خلال الأيام الماضية، تشير إلى أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف الألعاب Black Shark 4، والذي من المقرر افعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 23 مارس، واليوم ظهرت المزيد من التفاصيل حول الجهاز الموجه للاعبين الذي سيتم إطلاقه قريبًا.
حالة من الصدمة أصابت محبي هواتف أندرويد الرائدة ذات الشاشات الكبيرة، بعدما أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن قرارها المفاجئ للعام الحالي.
لطالما عكف عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون على البحث عن أحد اصداراته المميزة، التى تجمع بين الأداء السلس و التصميم الأنيق، خاصةً الأحجام الصغيرة التى تسهل من عملية استخدامه بيد واحدة، و من أفضل هذه الموديلات آيفون 7، بينما يعيبه سعره المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة منه بنصف السعر تقريبًا.