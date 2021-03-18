أخبار التكنولوجيا.. تطبيق «إحياء صور الموتى» يخدع مستخدميه.. سامسونج تطلق رسميا هاتفي Galaxy A52 و A72

كر موقع "ذا فيرج" التقني أنه اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل ستتيح شركة آبل (Apple) الأمريكية رائدة صناعة الأجهزة الذكية، لمستخديها في روسيا واجهة جديدة على متجر التطبيقات، تسمح لهم بتثبيت التطبيقات التي تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل الحكومة الروسية، بما يتماشى مع القانون الروسي الجديد.



