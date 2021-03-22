حدث ليلا.. الرئيس السيسي يفاجئ سيدة التروسيكل على الهواء.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة جديدة في حادث اغتيال العالم الإيراني

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149934 حالة حتى اليوم.





تتعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام الحالية حيث بدأت السبت الماضي وتستمر حتى غدا الثلاثاء على أن تكون ذروتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء .





مستوحى من ملفات المخابرات المصرية.. هند صبري تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد كشفت الفنانة هند صبري، تفاصيل مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة" قائلة: "مسلسل هجمة مرتدة مستوحى من ملفات المخابرات المصرية..الجديد في المسلسل أنه يمثل قصة معاصرة"، معقبة: هجمة مرتدة يعد أول مسلسل اقوم به من هذا النوع".



حسني عبد ربه يعتذر لـ علي أبو جريشة على الهواء أعتذر حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر، لعلي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للدراويش على تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة الفنية.





وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى ما يقرب من 124 مليون إصابة، في حين وصلت الوفيات 2.7 مليون حالة وفاة حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد حقق فريق توتنهام على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

قرار مفاجئ من بايدن بشأن الحدود مع المكسيك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عزمه زيارة حدود بلاده مع المكسيك "في مرحلة ما"، مؤكدا على عمل إدارته على ضمان أن المهاجرين المحتملين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في بلدانهم الأصلية.



مفاجأة جديدة في حادث اغتيال العالم الإيراني فخري زادة كشف أبناء العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، معلومات جديدة على حادثة اغتيال والدهما في نوفمبر الماضي بإيران.

في مواجهات مع المحتجين.. إصابة عدد من رجال الشرطة البريطانية أعلنت السلطات البريطانية، إصابة عدد من رجال الشرطة في مواجهات مع المتظاهرين، المعترضين على منح الشرطة سلطات جديدة للتعامل مع مخالفي إجراءات العزل.