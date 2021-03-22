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أخبار البلد

حدث ليلا.. الرئيس السيسي يفاجئ سيدة التروسيكل على الهواء.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة جديدة في حادث اغتيال العالم الإيراني

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:31 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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عبد العزيز جمال وفريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، للسيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها.

دخلت ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، فى حالة بكاء على الهواء وذلك بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالتها .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج  445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149934 حالة حتى اليوم.

تتعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام الحالية حيث بدأت السبت الماضي  وتستمر حتى غدا الثلاثاء على أن تكون ذروتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

كشفت الفنانة هند صبري، تفاصيل مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة" قائلة: "مسلسل هجمة مرتدة مستوحى من ملفات المخابرات المصرية..الجديد في المسلسل أنه يمثل قصة معاصرة"، معقبة: هجمة مرتدة يعد أول مسلسل اقوم به من هذا النوع".

أعتذر حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر، لعلي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للدراويش على تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة الفنية.

وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى ما يقرب من 124 مليون إصابة، في حين وصلت الوفيات 2.7 مليون حالة وفاة حتى الآن. 

حقق فريق توتنهام على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عزمه زيارة حدود بلاده مع المكسيك "في مرحلة ما"، مؤكدا على عمل إدارته على ضمان أن المهاجرين المحتملين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في بلدانهم الأصلية.

كشف أبناء العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، معلومات جديدة على حادثة اغتيال والدهما في نوفمبر الماضي بإيران. 

أعلنت السلطات البريطانية، إصابة عدد من رجال الشرطة في مواجهات مع المتظاهرين، المعترضين على منح الشرطة سلطات جديدة للتعامل مع مخالفي إجراءات العزل. 

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