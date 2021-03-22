بإطلالة كاجوال.. لقاء سويدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





وتألقت لقاء سويدان في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح و نسقت معه سويت شيرت أوف شولدر باللون الأبيض مما منحها إطلالة شبابية مميزة.





أكملت لقاء سويدان إطلالتها بنظارة شمس ذات إطار أبيض وعدسات باللون البني، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية الأنيقة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء سويدان على خصلات شعرها المووج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتزا على الألوان الهادئة المتناسةق مع لون بشرتها.





حرصت الفنانة لقاء سويدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في طابا.