عصابة النصب والاحتيال على المواطنين في قبضة مباحث القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس 6 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الناري والصوت المضبوطين بحوزتهم، وحيازة فرد خرطوش ومخدر الهيروين.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بالقاهرة أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 6 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة " ملك وقيادة أحدهم "منتهية التراخيص"، بحوزتهم (فرد خرطوش – طلقتان من ذات العيار – 2 طبنجة صوت – كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية "مقلدة" – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالي – 6 هواتف محمولة)، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.





وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الناري والصوت المضبوطين بحوزتهم.





كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، واتخذت الإجراءات القانونية.



