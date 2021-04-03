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تكنولوجيا

بعد إطلاقها مؤخرا.. أفضل 5 هواتف للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات

السبت 03/أبريل/2021 - 01:15 ص
بعد إطلاقها مؤخرا..
بعد إطلاقها مؤخرا.. أفضل 5 هواتف للفئة المتوسطة
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ندى على
تتميز هواتف الفئة المتوسطة عن أى فئة أخرى من الهواتف بأنها تجمع ما بين السعر المناسب الذى يبحث عنه الجميع مع المواصفات الجيدة والإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الهواتف الرائدة عالية الثمن، وعلى الرغم من ذلك فإن الهواتف المتوسطة أقل من الرائدة فى عدد من الإمكانات الأخرى إلا أنها تقترب من كفائتها لحد كبير. 

وبحسب موقع Tech Advisor فإن هناك عدد من الهواتف المتوسطة التى تم إصدارها مؤخرا ، والتى تتميز بسعر يترواح ما بين 5 و 8 آلاف جنيه مع قدرات كبيرة فى البطارية والكاميرا وجودة الشاشة والأداء، وفيما يلى أبرز هواتف الفئة المتوسطة التى تم إصدارها منذ أسابيع :  
   

- هواتف Redmi K40 

Xiaomi Mi 11 vs Redmi K40 Pro: Video comparison of the Snapdragon 888-powered smartphones facing off in AnTuTu reveals surprising result - NotebookCheck.net News
وحصلت هواتف Redmi K40 على أعلى تصنيف للشاشة وهو تصنيف + A ، مع معدل تحديث عال للشاشة 120 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888 ، وبطارية صغيرة بسعة 4520 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، ويبلغ سعره حوالي 434 دولار أي ما يعادل 6 آلاف  و 800 جنيه مصري.  

- هاتف Galaxy A72  

متابعة إعلان سامسونج عن هاتفي Galaxy A52 و Galaxy A72
ويصدر الهاتف مع شاحن فى العلبة، ويأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة  من نوع Super AMOLED Plus ، وبجودة  + FHD ، مع مستشعر للبصمة، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز فى الثانية، و4 كاميرات خلفية تأتى الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وسيعمل هاتفGalaxy A72  بمعالج من نوع Snapdragon 720G SoC لنسخة 4G ، ومعالج Snapdragon 750G الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G  .  

- هاتف RENO 5 PRO 5G 

OPPO RENO 5 PRO MOBILE PHONE - Gamers Hideout
 ويأتى بشاشة منحنية من الجانبين بحجم كبير بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتز في الثانية، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، مقابل سعر حوالي 528 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 8299 جنيها مصريا. 

- هاتف Redmi Note 10 Pro

سعر و مواصفات Xiaomi Redmi Note 10 Pro - عيوب و مميزات شاومي ريدمي نوت 10 برو
ويأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، وأربع كاميرات خلفية، الرئيسية منها تأتي مع مستشعر ISOCELL HM2، من إنتاج سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل، ومعالج من نوع Snapdragon 732G، وبطارية بقوة 5020 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط،  ويبدأ من حوالى 280 دولار أي ما يعادل 4 آلاف و 400 جنيه مصري. 

- هاتف Mi 11 Lite الشبابى  

Xiaomi Mi 11 Lite specifications and alleged marketing renders leak - NotebookCheck.net News
وسيأتى هاتف Mi 11 Youth Edition بشاشة قياس بشاشة قياس 6.81 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بمعالج من نوع   Snapdragon 780، و3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية بدقة 46 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع Snapdragon 732G كوالكوم الأمريكية، وبطارية سعة 4250 مللي أمبير في الساعة، وحوالي 300 يورو أي ما يعادل حوالي 5540 جنيهًا. 

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