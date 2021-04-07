إنجي علاء تحتفل بفوز ريال مدريد

علقت السيناريست إنجي علاء على فوز ريال مدريد على فريق ليفربول الإنجليزي 3-1 في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وغردت إنجي علاء عبر تويتر قائلة : "‏أيوه بقى هلا مدريد انا دعيت النهاردة صلاح يجيب جول والريال يكسب الريال ‎#ريال_مدريد ".

ووضع فريق ريال مدريد الإسباني، قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

الشوط الأول

الريال بدأ ضاغطًا على ليفربول، واستحوذ على الكرة، وسدد كريم بنزيما أول التسديدات في المباراة في الدقيقة الثانية من خارج منطقة جزاء ليفربول، لكنها كانت ضعيفة تمكن أليسون من الإمساك بها.

واستمر ضغط ريال مدريد، لكن محمد صلاح تمكن من قطع الكرة من لاعبي اللوس بلانكوس في الدقيقة التاسعة، لينطلق بهجمة مرتدة على مرمى ليفربول، لكن فيرلاند ميندي أوقف الهجمة وأرجع الكرة لحارس مرماه تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 12، طالب لاعبو ريال مدريد باحتساب ضربة جزاء لهم بعد سقوط لوكا مودريتش، لكن الحكم رفض احتساب الخطأ.

وفي الدقيقة 13، اخترق فيرلاند ميندي دفاعات ليفربول، وأرسل كرة عرضية بالمقاس على رأس فينيسيوس جونيور، لكن تسديدته أخطأت طريق المرمى.

وفي ثاني ربع ساعة من عمر المباراة، ظهر ليفربول بشكل أفضل، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 17، عندما أرسل له أرنولد كرة عرضية رائعة، لكن ناتشو أبعد الكرة.

واسترد ريال مدريد السيطرة، وفي الدقيقة 27، أرسل توني كروس تمريرة رائعة لفينيسوس جونيور، الذي انطلق بسرعته لينفرد بمرمى أليسون، مسكنًا الكرة في شباكه، .

وأحرز أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعد تمريرة خاطئة من ترينت ألكسندر أرنولد، ليقوم أسينسيو بمراوغة أليسون، واسكن الكرة شباكه، معلنًا عن الهدف الثاني.

ريال مدريد كان قريبًا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق أسينسيو، عندما أخطأ كاباك في إعادة الكرة لـ أليسون، لكن الحارس البرازيلي تصدى لتسديدة أسينسيو في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

بدأ نادي ليفربول الشوط الثاني بشكل مغاير عما ظهر به في الشوط الأول، ونجح في تقليص الفارق عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 52، الذي تابع تسديدة زميله ديوجو جوتا، بينما أكدت تقنية الفيديو سلامة موقفه من الوقوع في خط التسلل.

وعادت السيطرة بعد ذلك لـ ريال مدريد، لكن دفاع ليفربول كان حاضرًا بقوة، ومنع التسديدات من الذهاب على مرمى أليسون بيكر.

وفي ثاني ربع ساعة من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 65، نجح فينسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث، بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكا مودريتش.

استمرت سيطرة ريال مدريد على الكرة، بل وحاول تسجيل الهدف الرابع، وكان قريبًا عن طريق ماركوس أسينسيو، لكنه فشل في تسديد الكرة.

وحاول لاعبو ليفربول تقليص الفارق، لكن دفاع الريال كان صاحب الكلمة العليا، مانعًا الفرص الخطيرة عن مرمى كورتوا، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد رود يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر إبريل الجاري.