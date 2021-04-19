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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية التحكم في الوزن خلال شهر رمضان؟

صدى البلد

أكد موقع timesofindia.indiatimes، أن يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان ، ويمكن أن يكون ذلك لأسباب مختلفة مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون وانخفاض مستوى النشاط وبعض المشكلات الصحية.


إليك كيفية التحكم في وزنك خلال شهر رمضان..


اشرب ماء
يمكن أن تساعدك  في الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم، لذلك فإن شرب الماء في غير أوقات الصيام هو أفضل طريقة للحفاظ على لياقتك، كما أنه يساعد في الحفاظ على توازن الجسم مما يقلل من تدفق الأحماض في الجسم بسبب صيام النهار.


نظم وجبتك
بعد صيام يوم كامل ، الإفطار هو أكثر الأوقات انتظارًا في اليوم ، فإن الطعام المحضر للإفطار عادة ما يكون غنيًا ومليئًا بالسعرات الحرارية اللازمة ليوم الصيام بأكمله لذا ، حتى لو قمت بتحضير طعام غني ، يمكنك أن تبدأ الإفطار بالفواكه أو السلطات أو الحساء ، وهذا سوف يشبع آلام الجوع وسوف ينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل من الأطعمة الغنية ، مما يؤدي إلى تقلص دهون البطن.


إدارة حصصك
تجنب الإفراط في الأكل لتجنب زيادة الوزن، هذا هو مفتاح الإدارة المستدامة للوزن ومع ذلك ، بعد صيام يوم كامل يصبح من الصعب للغاية إدارته، ومن ثم ، فإن أفضل ما يجب اتباعه هو تحضير أجزاء صغيرة ، وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بكل نوع شهي ولكن باعتدال ، مما لا يؤدي إلى زيادة الوزن.


قلل  العصائر المعبأة
يلجأ الكثير من الناس إلى التهوية والمحلاة لإرواء عطشهم ، حيث يبدو أنه حل فوري ، خاصة إذا كنت أثناء التنقل، حسنًا ، هذا يؤدي إلى الانتفاخ ومحتوى السكر يفسد فقدان السعرات الحرارية طوال اليوم في كوب واحد فقط من المشروب، ومن ثم فمن الأفضل اختيار العصير الطازج لأنه يحتوي على الكمية المناسبة من التغذية والسكر والألياف التي تساعد في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم.

اختر طعامك بحكمة
هذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن غير المبررة خلال شهر رمضان لذلك ، فإن أفضل طريقة لإدارة صحتك وكذلك وزنك أثناء الصيام هي تناول الأطعمة الصحية مثل منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والخضروات الطازجة والدقيق متعدد الحبوب.


 طريقة طبخ صحية
طريقة أخرى مهمة لتقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام هي اختيار طريقة طهي صحية. يقوم الكثير حول العالم بإعداد أطباق اللحوم المقلية والغنية للإفطار وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن. وبالتالي ، فإن استخدام طرق أخرى للطهي مثل التحميص أو الشوي أو الخبز يمكن أن يساعد في تقليل عدد السعرات الحرارية في الطعام الذي تتناوله.


ممارسة الرياضة بانتظام

مراقبة الصيام دون أكل أو شرب يمكن أن يجعلك في الواقع ضعيفًا لذلك ، يمكن أن يساعدك الذهاب للتمارين الخفيفة في الحفاظ على لياقتك خلال الشهر، أفضل طريقة للتحكم في وزنك هي المشي بعد وجبة العشاء ، فهذا يساعد على الهضم.

 

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