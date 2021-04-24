جمال حمزة يعلن خطبته في الإسكندرية

أعلن جمال حمزه نجم الزمالك والمنتخب السابق عن خطبته لـ المحررة جهاد عرابي في حفل عائلي في الإسكندرية.

ونشر جمال حمزه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام " عدد من الصور له في حفل الخطوبة.

وعلق بصور خاتم وقلب للإعلان الرسمي عن الخطبة.

ويعد جمال حمزة خامس هدافي الزمالك عبر تاريخه.

رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، طلب النادي الأهلى بتأجيل مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الذي الزمالك فى الدورى الممتاز.

ويلتقى قطبا الكرة المصرية يوم 10 مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الممتاز.

وتمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بإقامة قمة رمضان الثانية بين القطبين يوم ١٠ مايو القادم رافضة أي تأجيل للقاء إلى إشعار ٱخر.

وتجاهل اتحاد الكرة الأسباب التى استند إليها مسؤولى القلعة الحمراء والتى تضمنت تعرض اللاعبين إلى حالة من الإجهاد والإصابات جراء ضغط المباريات سواء في دوري أبطال أفريقيا أو المسابقة المحلية.