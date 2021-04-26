تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.



وشهد مؤشرات البورصة المصرية تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10508 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 12745 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 4067 نقطة.





كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 1248 نقطة.



