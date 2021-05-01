أبرز أحداث الحلقة 18 لـ مسلسلات رمضان 2021

مسلسلات رمضان 2021

شهدت الحلقة 18 من مسلسلات رمضان 2021، العديد من التطورات في الأحداث خاصة مع مرور أكثر من نصف شهر رمضان، نستعرض لكم تفاصيل الحلقة الـ18 من خلال التقرير التالي:

مسلسل قصر النيل :

عرضت الحلقة 18 من مسلسل “ قصر النيل ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، حيث جاءت الحلقة بعنوان" النار تحت الرماد “ ، حيث بدأت شويكار ” مريم الخشت “ فى الشك بوجود علاقة عاطفية بين كاميليا ” دينا الشربينى “ وزوجها المقدم خالد نوح ”أحمد مجدى ".

أما نبيل “ نبيل عيسى ” فقد أخذ بنصيحة “كاميليا ” ، نقل ابنه الى منزل خاله خوفاً عليه من زوجته الاولى عايدة “ ريهام عبد الغفور ” .

فيما قامت عايدة بتهديد المحامى “ صلاح عبد الله ” بفضح علاقته بـ الألمان والإنجليز فى حال إصراره على إقناع العائلة ببيع القصر ، كما قامت بالانتقام من عائلتها .

لعبة نيوتن :

شهدت الحلقة 18 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث ذهاب هنا “ منى زكى ” الى منزل أهل مؤنس “ محمد فراج ” ليتعرفوا عليها ، كما رفضت هنا الأقامة مع مؤنس فى غرفته ،مبررة ذلك انها تشعر بالتعب وعدم صفا الذهن بسبب مرض والدتها .

أما المفاجأة فكانت ذهب هنا “ مى زكى ” للقسم لزيارة حازم ، الا ان فور علمه بزواجها انفعل عليها وكاد ان يضربها قبل ان يتدخل الضباط ، كما هددها بالسجن لان قامت بالزواج من شخصين فى نفس الوقت .

كوفيد 25

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "كوفيد 25"، بمحاولة يوسف الشريف بتحذير كل من حوله من الفيروس الجديد وطلب منهم ان يرتدوا قناعات لتغطية العين لان الفيروس ينتقل من خلال النظر، ولكن كل من حوله لايصدقوه.

وعلى الجانب الاخر يحاول ياسين (يوسف الشريف) ان يبحث عن اولاده الذين بقيوا في فندق ولم يرحلوا مع الاتوبيس الخاص بهم، ويلاحقهم الخطر من الاشخاص الماصبين ويحاولون الهروب منهم، فيما قام النصابين بحرق الفندق.

وسافر يوسف الشريف بالطائرة واصيب الطيار واغلب من كانوا في الطائرة معه على متنها رغم تحذيره لهم، وانتحرت المضيقة التي تجسدها إنجي علاء مؤلفة العمل وزوجة يوسف الشريف بعد ان اصيبت، وقاموا المصابين بتخريب الكائرة وعلى وشك السقوط ويحاول يوسف الشريف انقاذها.



مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

نجيب زاهي زركش

بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نجيب زاهي زركش، بخطوبة نهى ابنة عم صابر من ابن شقيقة يحيي الفخراني، وهو ماجعل (شيرين) التي تجسدها انوشكا من مقاطعة يحيي الفخراني لاعتراضها على تلك الخطبة،وعايرته بأنه فاسد وأثر على ابنائها، وقبل نهاية الحلقة قام احدهم بسرقة خزنة يحيي الفخراني



قصة مسلسل يحيي الفخراني



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.



الأبطال

المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

القاهرة كابول :

شهدت الحلقة 18 من مسلسل القاهرة كابول العديد من الأحداث،ومنها قرار طارق كساب “ فنحى عبد الوهاب ” ، بنقل أبنه الى مدرسة أخرى ، بعد ان أنتقل للعيش مع جده وجدته .

كما وافقت منال “ حنان مطاوع ” على الارتباط رسمياً بزميلها “ نور محمود ” ولكن من خلال قراءه فاتحة فقط .

إما رمزى “ طارق لطفى ” فقد أتخذ قرار بإرتداء الزى الاسود وتغير الراية الخاصة بالجماعة الارهابية ، كما رفض ابنه توديعه بعد ان أتخذ له قرار نقل أقامته الى افغانستان .

حرب أهلية

شهدت أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل “حرب اهلية” تصاعدا فى الاحداث نستعرضه من خلال السطور التالية..

ذهب يوسف “باسل الخياط الى ”فريدة" اروى جودة لاتمام اجراءات الطلاق.

واخبر يوسف “باسل الخياط” فريدة "اروى جودة بالفيديوهات التى قام بتصويرها لها .

وتراجعت “فريدة” اروى جودة فى ايه قرارها وعادت الى بيت يوسف “ باسل الخياط”.

النمر

شهدت أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل "النمر" تصاعدا فى الاحداث نستعرضه من خلال الاحداث التالية ...

اتفق كبار الصاغة الشيمى وعنتر الحلق وشمس الحلق ورزق الحاوى، الحرب على النمر بعد سرقته شحنة الماكينات لمصنعهم المشترك الجديد.

وقام على الحاوى "محمد مهران" بسرقة اموال شمس الحلق "نيرمين الفقى"والتى خبأتها بمعرفته فى استراحة النمر وسكلانس.

حيث هجم على الاستراحة وضرب سكلانس ضربة أفقدته وعيه .

تكتشف شمس الحاوى والنمر سرقة أموال شمس من الاستراحة ويظن سكلانس أن النمر هو من هاجمه ولكنه اخبره انه ليس هو.

لحم غزال

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل لحم غزال، تصاعدا في الأحداث؛ نستعرضها من خلال النقاط التالية.

- اكتشفت غزال ”غادة عبد الرازق"، حملها من سيد جلالة ”خالد كمال".

- تخلصت “غزال” من حملها، بمساعدة “علي" و"شوق”.

- رفض “علي" معرفة “غزال” لمكان ابنها؛ لاعتماده عليه في تجارة المخدارات.

- سرق “المعلم صبحي” أموال “قدرية” ووضعها في دار مسنين.

ضد الكسر:

شهدت أحداث الحلقة ال18 من مسلسل “ضد الكسر” أحداث مثيرة ،جيث واجهت نيللي كريم “سلمى” مايا وكريم بخيانتهما، وطلبت من كريم الطلاق، كما جمعت كل متعلقاته في حقائب، اما هو فحاول تبرير موقفه ولكن سلمى أكدت أنه لا مبرر لما فعله وواجهته بكافة الحقائق التي تعرفها حول إياد ومايا ونادين فشعر كريم بالصدمة.

أما ملك فقد ذهبت إلى مقر عمل مصطفى بحثًا عنه لتجد أنه متغيب من فترة، وذهبت إلى شقتها لتجد أن مصطفى قد غير مفتاح الشقة، وحينما واجهته، وحاولت تبرير موقفها إلا أنه رفض أي محاولات منها وطلب منها ألا تتواصل معه مرة أخرى.

فيما علمت ليلى، أن إياد هو من أرسل لها مالك لكي يصورها ويبتزها بالفيديوهات .

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.

اللي مالوش كبير:

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير"، ذهاب الخديوى "أحمد العوضى" لمقابلة عدد من مشايخ العرب في الجبل وتحدث مع واحد منهم يطلق عليه الدكتور، وأبلغه أنه يريد معرفة صفقة السلاح الذى يدخلها عابد تيمور "خالد الصاوى" البلد من الخارج ليهدده من أجل أن يطلق غزل "ياسمين عبد العزيز".

وبعد ذلك يذهب الخديوى لغزل في المزرعة وتتخانق معه لتركها يوم لوحدها ليقول لها إنه توصل لفخ لعابد وبعد ذلك سوف يطلقها، ثم يقول لها "تقبلى تجوزى العبد لله" لترد عليه "اقبل بس مش أنت بعد ما تجوزنى هتوب"، ثم يقول لها "الراجل اللى عاوزاه يتوب هو اللى وقف جنبك وهيطلقك من زوجك" ويتحدث معها عن صفقة عابد التي وضع يده عليها هو ورجالته من أجل أن يطلقها.

وخلال الأحداث تذهب غزل والخديوى لعابد وضعه بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يطلق "غزل" أو ستضيع عليه الصفقة وبالفعل وافق عابد على رغبة "الخديوي" ووافق على تطليق غزل.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.

نسل الاغراب:

شهدت الحلقة 18 من مسلسل نسل الأغراب، ذهاب عساف الغريب إلى بكري لكي يطلب منه معرفه مكان "شامية" والدة أمير كرارة.

إلا أن بكري طلب من عساف أن يخبره على مكان الذهب لكي يعطي له والدة غفران الغريب؛ ولكن عساف رفض طلبه.

وتحدث علي الغريب مع ملك زاهر وأخبرها بأنه سيتولى تربيتها؛ كما حدثها عن صعوبة التنازل عن القضية والتي حاول فيها والدها قتله.

وذهب عساف الغريب إلى منزل غفران وطلب منه أن يمهله يوما آخر؛ لكي يأتي له بوالدته.

ووافق غفران على كلام عساف؛ وأثناء مغادرة عساف فاجأه ابنه حمزة بطلبه له أن يتعاركا معا؛ وبالفعل يوافق عساف ويقوم بضرب ابنه ضربا مبرحاً.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل فاجأت مي عمر "جليلة" طليقها غفران الغريب وذهبت له إلى المنزل حيث أخبرته عن سبب تفضيلها واختيارها لعساف الغريب .

وكشفت جليله ان سبب اختبارها لعساف هو انها تريد ان يعيش أولادها في أمان ؛ فغفران وجليلة قد مات والدهما ؛ رغم انهم كانوا يمتلكون القوة .

وتذهب نجلاء بدر إلى عساف الغريب لتسأله عن الاخبار المنتشرة عن زواجه من جليلة ليخبرها انها اخبار صحيحة ؛ لتثار نجلاء بدر غضبا في وجه مؤكدة له ان نقض عهده انه سيتزوجها.

وتذهب بعد ذلك إلى غفران الغريب وتخبره انها تعلم مكان والدته لتنتهي الحلقة .

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

مسلسل موسى:

بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل موسى، بتعرض موسى (محمد رمضان) لمحاولة قتل من المعلم وهبة (سيد رجب)، أثناء سفر الأول إلى غزة، فيتلقى طلقا ناريا داخل القطار من شخص ملثم، ليفر الركاب في فزع من الموقف، بينما حاول البعض إسعافه وهو ينازع الموت.

وتقبل شفيقة (هبة مجدي) طلب شهاب باشا (صبري فواز) وتتزوجه، ويتم زفافهما، ولكن شقيقة الأخير تذهب لتوبيخ شفيقة، ولكن الباشا يقوم بطردها، في الوقت الذي يقوم فيه المعلم وهبة بإعطاء أموالًا للمأجور الذي أطلق الرصاص على موسى، وفر هاربًا.

وتشك المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) في شقيقها المعلم وهبة، وينتابها القلق تجاه حبيبها موسى، لكن وهبة يخدعها، ويقول لها أن موسى أخذ البضاعة وهرب إلى بلده في الصعيد.

يتم نقل موسى إلى مستشفى بواسطة ركاب القطار، ويظل في حالة خطرة، إذ يدخل في حالة من فقدان الوعي، يرى خلالها أحلامًا عن والدته وشقيقه المتوفيان، تختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل موسى.

مسلسل الاختيار 2:

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل الاختيار 2، بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل الاختيار 2، بعرض تسجيل فيديو للإرهابي همام عطية –مؤسس نظيم أجناد مصر الإرهابي- والذي يلعب دوره الفنان محمد علاء.

ويظهر في الفيديو الإرهابي همام عطية، وهو يعلن أهداف التنظيم، ويهدد رجال الأمن، في الوقت الذي يرسل فيه عناصر تابعة للتنظيم لتصوير قسم شرطة الطلبية تمهيدًا لتفجيره بعبوات ناسفة، ولكن رجال الشرطة يتمكنوا من القبض عليهم.

يستجوب رجال الأمن الوطني هؤلاء العناصر، ويعترب إبراهيم أو بيبو (أحمد داش) بمعلومات عن الإرهابي همام عطية، لكنه يخبرهم أنه لا يعرف رقم هاتفه أو محل إقامته، لأن شخصًا آخر يقوم بالتواصل معه.

يقرر الضابط زكريا يونس(كريم عبد العزيز)، والضابط يوسف زكريا (أحمد مكي) ترك بيبو وإرساله إلى تنظيم أجناد مصر الإرهابي لمساعدتهم في طريقة الوصول إلى زعيم التنظيم همام عطية، وبالفعل يتمكن بيبو من الاتصال معهم من هاتف أحد عناصر التنظيم.

بعد تحريات مكثفة ودقيقة وخطط تتبع محكمة، يمكن رجال الأمن الوطني من تحديد هوية همام إبراهيم، ومحل إقامته، ويتوجه رجال من العمليات الخاصة إلى المكان المحدد، في ظل استعداد العناصر الإرهابية للاشتباك بتجهيز قناصة من نافذة الشقة، فتقوم الشرطة بصل الكهرباء عن البلوك المحدد، وتختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل الاختيار 2.

مسلسل هجمة مرتدة:

بدأت الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، مخابرات دولة معادية إلى منزل زوجة عمار المقدسي (أحمد صلاح حسني) لخطفها، لكن عندما يصلون لا يجدونها، إذ يقوم سيف العربي (أحمد عز) بتهريبها، خارج الشقة، تمهيدًا بسفرها إلى مصر وتأمينها.

تتأكد المخابرات المعادية من خلال نظلي، أن إفراين عميل للمخابرات المصرية، وقام بتجنيد عمار المقدسي، في الوقت الذي تصل في زوجة الأخير إلى مصر، ويستقبلها ضابط المخابرات رفعت (هشام سليم) ويؤكد لها على حسن رعايتها هي وطفلها التي تحمل فيه.

تقوم المخابرات المصرية، بتدريب دينا أبو زيد (هند صبري) على فتح الخزينة الحديثة التي تعمل ببصمة الإصبع والأرقام السرية الرقمية، تمهيدًا لفتح خزينة نظلي وأخذ ملفات هامة من داخلها، كما كلفتها المخابرات.

ويقوم ضياء اليماني (عبدالرحيم حسن)، بإخبار انجي الصواف أنها ستسافر لحضور السيمينار، بينما يكلف الضابط أكرم (نضال الشافعي)، الصحفي مينا (محمد جمعة) بمراقبة مديرة وكالة BCC سهيلة، ويكلف أيضًا معد البرامج وائل، بمعرفة مصدر الدولارات المزورة في القناة التي يعمل فيها.

وتنجح دينا أبو زيد في التدريب على فتح الخزينة الحديثة، ويقوم الضابط رفعت بتكليف سيف العربي باختراق شبكة استقطاب شباب عرب مسلم لتدريبهم على أعمال عنف مسلحة، لتنفيذ مخططات صهيونية يشترك فيها يهود، ينتحلون الديانة الإسلامية، بينما تقوم مخابرات دولة معادية في شرق أوروبا باختطاف عمار المقدسي، وتختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة.

