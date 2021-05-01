مجدي عبدالغني: ركبت الموجة بسبب هدفي في كأس العالم.. وقيمة حسين الشحات مبالغ فيها

قال مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، إن عبد الرحمن فوزي، هو أول لاعب سجل لمصر في كأس العالم، ولن أُنكر ذلك، مضيفا: "أنا حقاني ومش هقدر أنكره.. والسوشيال ميديا هي اللي قالت إني سجلت الهدف الأول.. وركبت الموجة بعد كده واشتهرت".



وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كسب كثيرًا من الترويج للهدف الوحيد الذي سجله لمصر في كأس العالم، مؤكدا أن هذا الهدف المونديالي؛ سبَّبَ رواجًا كبيرًا له فى حياته العملية.



وأقر مجدي عبد الغني، أن عقود لاعبي الجيل الحالي، مبالغ فيها، قائلا: "أسعار اللاعبين مبالغ فيها.. وحسين الشحات الرقم اللي جه بيه مبالغ فيه، ادَّفَع فيه 150 مليون جنيه".

